Morgane Métraux toujours en tête après le 3e tour

Morgane Métraux demeure en tête du tournoi olympique après le 3e tour. La Lausannoise partage la première place avec la Néo-Zélandaise Lydia Ko avec -9.

La Vaudoise, qui avait connu une matinée fantastique jeudi (-8 après 9 trous), a dû se battre vendredi à Guyancourt. Comme jeudi, c'est sur les neuf derniers trous que Morgane Métraux a dû s'employer. Elle a ainsi concédé trois bogeys en quatre trous entre le 10 et le 13.

Mais la Lausannoise ne s'est pas laissée abattre et a sorti un birdie au 14 avant de faire trois trous au par. Elle a cependant gardé le meilleur pour la fin en s'offrant un eagle sur le trou no 18 pour récupérer la tête, conjointement avec la Néo-Zélandaise Lydia Ko. "Un eagle sur le dernier trou, ça va faire en sorte que le repas du soir sera un peu meilleur, a lancé la Vaudoise en rigolant. Je ne l'ai pas volé, surtout que j'ai plusieurs putts qui ne sont pas rentrés. C'était une sorte de récompense. Je me suis bien amusée en étant avec deux filles que j'apprécie et j'espère m'amuser demain. Aujourd'hui, j'étais relâchée et patiente et j'y allais un coup à la fois."

Le quatrième et dernier tour samedi s'annonce passionnant avec les retours de l'Américaine Rose Zhang et de la Japonaise Miyu Yamashita, toutes les deux troisièmes à -7. Il conviendra également de ne pas enterrer la numéro un mondiale américaine Nelly Korda, ni la Française Céline Boutier. Les deux femmes sont à égalité à la 7e place avec un total de -4.

Ledecky a soutenu Valenzuela

Albane Valenzuela, qui s'est élancée plus tôt que sa compatriote, n'est quant à elle pas encore parvenue à rattraper ses errements du 2e tour (+2 jeudi). Elle a rendu une nouvelle fois une carte de +2 et se retrouve désormais à +4. "Ca ne voulait pas, a-t-elle expliqué, presque désabusée. Il n'y a pas un seul putt qui est rentré à part un "tap in", c'est à chaque fois passé à rien. L'état d'esprit pour cette dernière journée de samedi? On va prier et espérer que les dieux du golf soient avec moi."

La Genevoise a eu le plaisir de voir son amie Katie Ledecky l'encourager au bord du green. "C'est une super bonne copine de Stanford (réd: l'université américaine), raconte la golfeuse à propos de celle qui compte 9 médailles d'or olympique. C'est trop sympa qu'elle soit venue. Je l'avais rencontrée à Rio en sachant qu'on allait à Stanford les deux. On s'est toujours bien entendues."

