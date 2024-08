Morgane Métraux craque et termine à la 18e place

Morgane Métraux n'a pas tenu le choc samedi sur le parcours de Guyancourt. En tête du tournoi olympique de Paris 2024 après le 2e puis le 3e tour, la Vaudoise a rendu une ultime carte de 79 (+7) pour reculer au 18e rang (-2 au total). Elle a même été devancée par la Genevoise Albane Valenzuela, 13e au final.

La nervosité de Morgane Métraux (27 ans) fut palpable dès le départ samedi en début d'après-midi. Elle a ainsi commis un bogey sur chacun des deux premiers trous du parcours du Golf national, son premier coup terminant dans l'eau. Pour comparaison, elle avait entamé ses 2e et 3e tours par un birdie sur le no 1: "Les sensations étaient les mêmes qu'hier (red: vendredi). La pression n'était pas plus grande, c'est mon jeu qui était moins bon", a assuré la Vaudoise.

Sa journée a même viré au cauchemar sur le green du trou no 5, avec pour sanction un triple bogey qui la faisait reculer au 9e rang provisoire à cet instant. A +5 sur la journée après moins d'un tiers du parcours, ses espoirs de médaille étaient réduits à néant: "Ce n'est pas agréable de terminer un tournoi comme cela. Ca va prendre du temps pour oublier, mais je vais pouvoir apprendre de cette journée", a-t-elle poursuivi. "J'espère que ce sera l'inverse qui se produira quand je me retrouverai dans une situation similaire."

La perspective d'un podium olympique s'éloignant, Morgane Métraux a ensuite limité la casse, reprenant même des couleurs avec un birdie sur le 15 et un autre sur le 16. Mais elle a retrouvé bien trop tard cette légèreté qui lui avait permis de renverser des montagnes jeudi. Et un double bogey au no 17 l'a éjectée du top 10: "Les Jeux olympiques, c'est une médaille ou rien, entre guillemets. J'avais envie de ramener une médaille pour mon pays. J'avais une chance à saisir. Rien que de m'être trouvée dans cette position, c'était vraiment génial. C'est une expérience que je n'oublierai jamais", a-t-elle encore souligné.

Valenzuela à -7 samedi

Lydia Ko, qui partageait la tête avec Métraux au départ samedi, a elle résisté au retour de ses adversaires. La Néo-Zélandaise, plus jeune no 1 de l'histoire en février 2015 à 17 ans et 9 mois, a rendu une dernière carte de -1. Suffisant toutefois pour se parer d'or, après avoir conquis l'argent à Rio 2016 et le bronze à Tokyo 2021.

Deuxième Suissesse en lice dans ce tournoi, Albane Valenzuela s'est quant à elle refait une santé samedi après trois premiers tours bien compliqués. La Genevoise, 33e vendredi soir, n'avait plus rien à perdre et elle a su en profiter: elle a rendu une carte de 65 (-7), la meilleure de la journée, pour un total de -3.

"J'avais vécu un calvaire sur mon putting les trois jours précédents. Mais c'est enfin rentré", a lâché Albane Valenzuela, qui a cumulé six birdies et un eagle - contre un seul bogey - samedi. Et dire qu'elle accusait pas moins de 13 coups de retard sur sa compatriote la veille au soir!

