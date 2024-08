Mohamed Ali, alors Cassius Clay, gagne l’or à 18 ans en 1960

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

Cassius Clay n'a que 18 ans lorsqu'il devient champion olympique dans la catégorie poids mi-lourd, lors des Jeux olympiques de 1960 à Rome. Malgré son jeune âge, il remporte facilement ses quatre combats et bat en finale Zbigniew Pietrzykowski, alors triple champion européen.

Il devient professionnel en octobre 1960 et gagne le titre de champion du monde en 1964, lors d'un combat légendaire contre Sonny Liston. La même année, il se convertit à l'Islam et change de nom. Il se fera désormais appeler Mohamed Ali. Lorsqu'il refuse la conscription pour la guerre du Vietnam, en 1967, il est déchu de ses titres et est interdit de boxer durant trois ans et demi. Ce n'est qu'en 1974 qu'il redevient champion du monde, en battant l'Américain George Foreman, lors d'un combat d'anthologie.

Près de 60 ans après sa médaille olympique, Mohamed Ali revient en 1996 à Atlanta pour allumer la vasque des JO. Neuf ans plus tard, le président George W. Bush lui décerne la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile aux Etats-Unis. Il décède le 3 juin 2016.

