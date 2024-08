Maud Jayet quatrième avant la Medal Race

Maud Jayet abordera sa Medal Race avec la médaille de bronze en ligne de mire. La navigatrice vaudoise a mal négocié la dernière course de qualification mais peut encore croire au podium.

Le manque de vent a largement perturbé la tenue des courses de voile olympique au large de Marseille. En ILCA 6, la catégorie de Maud Jayet, seule une des deux courses prévues a pu aller à son terme. Et pas de la meilleure manière pour la Vaudoise de 28 ans, qui l'a bouclée à la 23e place.

Forcée de barrer ce résultat, le pire de sa semaine, Jayet a perdu sa place sur le podium provisoire. Elle peut toutefois encore rêver du bronze si elle réalise une bonne Medal Race. "Mon objectif doit être de la gagner, et ensuite seulement de voir ce que font les autres navigatrices", a-t-elle déclaré.

Lengwiler en tête

En kitesurf, Elena Lengwiler mène la danse après cinq des seize courses de qualification prévues. La Saint-Galloise, qui a bénéficié d'un reclassement après sa disqualification lors de la quatrième course dimanche, a remporté la seule régate qui a pu se tenir lundi.

De leur côté, Yves Mermod et Maja Siegenthaler ont vu leurs deux courses du jour être annulées en 470 mixte. L'équipage bernois pointe toujours à la dixième et dernière place qualificative pour la Medal Race après six des dix courses.

ats/tzing