Marc Rosset remporte la seule médaille suisse aux JO 1992

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

Le Genevois Marc Rosset n'a que 21 ans lorsqu'il remporte la médaille d'or de tennis face à l'Espagnol Jordi Arrese, lors des Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Vainqueur d'Emilio Sanchez en quarts dans une ambiance électrique et des spectateurs qui l'insultent, puis de Goran Ivanisevic en demies, Marc Rosset se bat sous 40 degrés et pendant plus de 5 heures face à Arrese, véritable spécialiste de terre battue. Malgré un coup de chaud après les deux premières manches, il s'impose face à l'Espagnol 7-6 6-4 4-6 4-6 8-6.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

C'est en 8es de finale, face au no 1 mondial de l'époque Jim Courier, que Marc Rosset explose aux yeux du public. Le Genevois déjoue les pronostics et pulvérise son adversaire (6-4 6-2 6-1). "C'est là que j'ai compris que je pouvais aller au bout", avouera-t-il plus tard. Il reste à ce jour le seul joueur suisse à avoir remporté les JO de tennis masculin en simple. Belinda Bencic l'a égalé en 2021 lors des JO de Tokyo.

En double masculin, Roger Federer et Stanislas Wawrinka ont décroché l'or en 2008 à Pékin. Quatre ans plus tard, Roger Federer s'est incliné en finale du simple messieurs face au Britannique Andy Murray.

RTSsport