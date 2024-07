Les Suissesses font le triplé en VTT à Tokyo en 2021

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indegrand accomplissent un triple exploit inespéré lors de l'épreuve de cross-country aux JO de Tokyo en 2021. Neff écrase l'épreuve olympique, en 1h15'46 avec une avance de 1'19 sur Frei et 1'23 sur Indegrand.

Elles dominent les Françaises, annoncées grandes favorites. La surprise est énorme. Les trois Suissesses ne sont pas attendues, elles ne sont pas montées sur un podium de Coupe du monde cette saison-là et Jolanda Neff s'est cassé la main six semaines avant la course. En 2019, sa carrière avait déjà été compromise par une rupture de la rate, lors d'une chute à l'entraînement.

C'est seulement la 3e fois dans l'histoire olympique, été et hiver confondus, qu'un triplé suisse est réussi. Les 2 précédents l'avaient été en gymnastique, en 1924 et 1936.

