Les souvenirs de Timea Bacsinszky, médaillée d'argent à Rio en 2016

Martimi, c'est le surnom que Martina Hingis et Timea Bacsinszky ont donné à leur duo lors du tournoi de tennis aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Hingis doit disputer ce tournoi aux côtés de Belinda Bencic et Bacsinszky avec Viktorija Golubic. Mais Bencic se blesse peu auparavant. Martina et Timea font finalement la paire. Leur 1er tour est difficile, d'autant plus que la Vaudoise vient de perdre en simple malgré trois balles de match en sa faveur.

"J'avais un petit peu le moral dans les chaussettes et j'avais grandement crampé lors de mon simple parce que la nourriture à Rio était vraiment catastrophique pour les athlètes", se rappelle Bacsinszky. "Donc j'arrive sur le double où j'ai vraiment essayé de manger quelque chose un peu à l'arrache pour que je ne sois pas en manque d'énergie." Et la Vaudoise doit également adapter son jeu. "C'est impossible qu'avec Martina j'aie le droit de jouer sur le revers malgré que ce soit mon meilleur coup, alors je dois me débrouiller sur le coup droit. C'était un premier challenge en plus de la déception quelques heures auparavant."

L'équipe s'affirme et franchit les tours jusqu'à la finale. Bacsinszky et Hingis s'inclinent sans avoir à rougir. "C'était un match difficile et on n'a pas démérité. On a perdu 6-4 6-4. Un break dans chaque set. Ca s'est joué à rien du tout. C'était vraiment à la fin. Je crois qu'on avait 5 ou 6 points de différence, ce qui est très peu. C'était triste, mais en même temps, pour nous, cette médaille, elle vaut de l'or."

