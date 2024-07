Les souvenirs de Michel Ansermet, médaillé d'argent à Sydney en 2000

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

Michel Ansermet est passé maître en gestion de l’adrénaline. C’est qui a permis à l'actuel directeur d'Aquatis de décrocher la médaille d’argent au tir au pistolet rapide à 25 mètres, aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. "Dans un sport comme le nôtre, c'est la gestion du corps total. Ça veut dire que je suis debout, j'utilise un bras, un doigt, un œil. J’ai une pulsation entre 165 et 178 dans une finale olympique", explique-t-il. "De l'extérieur, on dirait que ces tireurs sont super calmes. Mais à l'intérieur on explose, ça ne se voit juste pas."

RTS Sport matin - Anciens sportifs et leurs souvenirs olympiques (4): Michel Ansermet / Sport matin / 4 min. / lundi à 06:39

Sa préparation a été compliquée en raison d'une blessure à l'épaule droite, son bras de tir. Pour éviter l'opération qui l'aurait privé des Jeux, il a suivi le conseil de sa physiothérapeute. "Elle m'a dit 'écoute, tu t'entraînes tellement mentalement. Fais juste une chose, enlève la douleur. Tout ce que tu fais, tu oublies la douleur'. Et j'ai fait ça. J'ai réussi une super année 2000. Le lendemain de la médaille, c'était l'horreur. Les douleurs que j'avais... tout est revenu comme un coup de marteau. C'est incroyable ce qu'on peut faire mentalement."

Malgré sa défaite en finale, Michel Ansermet n'éprouve aucun regret, au contraire. "Je n'ai pas perdu la médaille d'or, j'ai gagné la médaille d'argent. Et puis après coup, il y a quand même quelque chose de magnifique dans la médaille d'argent. Elle avait été faite des vieilles pièces de monnaies alors que la médaille d'or était plaquée, ce n'est pas la même chose. J'ai quand même quelque chose de plus chouette. J'ai une médaille que des milliers d'Australiens ont eu dans la main, alors tant mieux."

