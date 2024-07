Les souvenirs de Magali Di Marco, médaillée de bronze à Sydney en 2000

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

Les Suissesses Brigitte McMahon et Magali Di Marco, née Messmer, écrivent une belle page d'histoire du sport helvétique lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000. Elles décrochent respectivement l’or et le bronze en triathlon, une discipline qui fait alors son apparition au programme olympique.

La Neuchâteloise, aujourd'hui établie en Valais, revient sur cet événement, qui n'avait pas vraiment bien débuté, et sa superbe troisième place. "En arrivant en Australie, j'ai attrapé une sorte de gastro-entérite, qui m'a passablement fatiguée et empêché de bien me nourrir pendant deux semaines", se souvient-elle. "Le virus s'en est finalement allé cinq-six jours avant le jour J. La course s'est passée très, très bien. C'est un souvenir incroyable."

RTS Sport matin - Anciens sportifs et leurs souvenirs olympiques (1): Magali Di Marco Messmer / Sport matin / 4 min. / mercredi à 06:39

