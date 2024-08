Les Néerlandais renouent avec l'or

Les hockeyeurs néerlandais se sont adjugés jeudi aux Jeux de Paris leur troisième titre olympique, le premier depuis leur victoire à Sydney en 2000, en battant l'Allemagne aux tirs au but au terme d'une finale longtemps indécise.

Sur le terrain du stade Yves-du-Manoir, les deux équipes étaient à égalité 1-1 à l'issue du temps réglementaire, l'Allemand Thies Prinz ayant égalisé après l'ouverture du score signée par le capitaine de l'équipe des Pays-Bas, Thierry Brinkman.

Lors de la séance des tirs au but, les 2 premières tentatives des 2 équipes ont été mises en échec. Au final, les Orange l'ont emporté 3 tirs au but à 1. La médaille de bronze est allée à l'Inde, victorieuse plus tôt dans l'après-midi de l'Espagne 2-1.

Les Néerlandaises favorites pour l'or

Les Pays-Bas peuvent rêver d'un doublé avec leur équipe féminine, qui jouera l'or contre la Chine vendredi. Championnes olympiques, championnes du monde et championnes d'Europe en titre, les Néerlandaises s'apprêtent à disputer leur 6e finale d'affilée aux Jeux.

afp/bur