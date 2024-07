Les médailles "artistiques"

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

Entre 1912 et 1948, les compétitions artistiques font partie des Jeux olympiques. C'est une idée de Pierre de Coubertin, le rénovateur des Jeux olympiques modernes. Elle n'est pas nouvelle, dans l'Antiquité, les concours culturels côtoyaient déjà les concours sportifs.

Alex Diggelmann, un artiste suisse, s'est illustré durant les Jeux olympiques de 1936 et 1948. Il a gagné la médaille d'or aux Jeux de Berlin, et des médailles d'argent et de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 1948. Il devient connu durant la Deuxième Guerre mondiale pour ses affiches qu'il réalise pour la Croix Rouge.

D'autres Suisses ont brillé dans des disciplines olympiques qui n'existent plus aujourd'hui. C'est le cas notamment de Hettie et Günter Oskar Dyhrenfurth. Ils ont remporté la médaille d'or d'alpinisme en 1936 pour leurs excursions dans l'Himalaya, entre 1930 et 1934. La même année, leur compatriote Hermann Schreiber est lui aussi monté sur la première marche du podium pour son vol à voile au-dessus des Alpes.

RTSsport