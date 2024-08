Le vendredi 9 août

Le dernier week-end approche et les relais entrent sur la piste d'athlétisme, avec les 4x100m hommes et femmes. Mais c'est le 400m haies messieurs qui tient le haut de l'affiche, avec la tentative de Karsten Warholm (28 ans), triple champion du monde, de conserver son titre trois ans après l'exploit de Tokyo. Sur la piste de St-Denis également, la Bernoise Ditaji Kambundji a les moyens de décrocher son ticket pour la finale du 100m haies sur la base de son chrono réussi aux Européens où elle s'est parée d'argent (12''40). A l'ombre de la Tour Eiffel, les beachvolleyeuses Tanja Hüberli et Nina Brunner joueront la petite finale face aux Australiennes Mariafe Artacho/Taliqua Clancy dans l'espoir de décrocher la médaille de bronze.

Finales du jour 07h30 NATATION M - 10KM

10h00 TENNIS DE TABLE M - EQUIPES, PETITE FINALE

12h35 ESCALADE M - FINALE, DIFFICULTE

12h50 CANOE D - SPRINT C2 500M

13h10 KAYAK D - SPRINT K2 500M

13h30 KAYAK M - SPRINT K2 500M

13h50 CANOE M - SPRINT C1 1000M

14h00 HOCKEY SUR GAZON D - PETITE FINALE, Argentine - Belgique

14h30 GYM RYTHMIQUE - CONCOURS MULTIPLE

15h00 FOOT D - PETITE FINALE, Espagne - Allemagne

15h00 HALTEROPHILIE M - 89KG

15h00 PLONGEON D - 3M

15h00 TENNIS DE TABLE M - EQUIPES, FINALE

16h00 VOLLEY M - PETITE FINALE, Italie - USA

18h00 FOOT M - FINALE, France - Espagne

18h09 CYCLISME SUR PISTE D - MADISON (Andres, Seitz)

19h02 CYCLISME SUR PISTE M - VITESSE

19h30 ATHLETISME D - 4X100M (Atcho-Jaquier, Frey, M.Kambundji, Kora, van Camp)

19h30 HALTEROPHILIE D - 71KG

19h37 ATHLETISME D - POIDS

19h47 ATHLETISME M - 4X100M

19h55 LUTTE M - LIBRE, 57KG

20h00 ATHLETISME D - 400M

20h00 HOCKEY SUR GAZON D - FINALE, Pays-Bas - Chine

20h13 ATHLETISME M - TRIPLE SAUT

20h25 ATHLETISME D - HEPTATHLON, 800M (Kälin)

20h30 LUTTE M - LIBRE, 86KG

20h57 ATHLETISME D - 10'000M

21h00 BEACH D - PETITE FINALE (paire suisse)

21h15 LUTTE D - LIBRE, 57KG

21h19 TAEKWONDO D - MOINS DE 67KG

21h24 BREAKDANCE D

21h30 BOXE M - 71KG

21h37 TAEKWONDO M - MOINS DE 80KG

21h45 ATHLETISME M - 400M HAIES

21h47 BOXE D - 50KG

22h30 BEACH D - FINALE

22h34 BOXE M - 92KG

22h51 BOXE D - 66KG Séries et qualifications avec des Suisses 09h00 GOLF D - 3e tour (Metraux, Valenzuela)

10h05 ATHLETISME D - heptathlon, longueur (Kälin)

10h15 ESCALADE M - finale, bloc

10h40 ATHLETISME D - 4x400m, 1er tour (Fahr, Gubelmann, Hüsler, Wernli)

11h23 ATHLETISME D - heptathlon, javelot (Kälin)

12h05 ATHLETISME D - 100m haies, 1/2 (D.Kambundji)

13h00 PENTATHLON MODERNE M - 1/2 (Dallenbach) Séries et qualifications 09h00 TAEKWONDO M - moins de 80kg, combats de qualification - 1/2

09h09 TAEKWONDO D - moins de 67kg, 1/8 - 1/2

10h00 GYM RYTHMIQUE - ensembles, concours multiple, qualifications

10h00 PLONGEON M - 10m, éliminatoires

10h30 KAYAK D - sprint K2 500m, éliminatoires - 1/2

11h00 LUTTE M - libre 57kg, repêchages

11h00 LUTTE D - libre 57kg, repêchages

11h00 LUTTE M - libre 86kg, repêchages

11h00 LUTTE M - libre 74kg, 1/8 - 1/2

11h00 LUTTE D - libre 62kg, 1/8 - 1/2

11h00 LUTTE M - libre 125kg, 1/8 - 1/2

11h05 ATHLETISME M - 4x400m, 1er tour

11h10 KAYAK M - sprint K2 500m, 1/2

11h30 ATHLETISME M - 800m, 1/2

11h30 CANOE M - sprint C1 1000m, 1/2

14h00 CYCLISME SUR PISTE D - vitesse, qualifications - 1/16

14h35 WATERPOLO M - 1/2, Serbie - USA

14h41 CYCLISME SUR PISTE M - vitesse, 1/2

16h00 BREAKDANCE D - pré-qualification - 1/2

16h30 HANDBALL M - 1/2, Allemagne - Espagne

17h30 BASKET D - 1/2, USA - Australie

19h30 NATATION ARTISTIQUE - duo, programme technique

19h35 WATERPOLO M - 1/2, Hongrie - Croatie

21h00 BASKET D - 1/2, France - Belgique

21h30 HANDBALL M - 1/2, Slovénie - Danemark ats/lper