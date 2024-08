Le vendredi 2 août

Judoka le plus titré de l'histoire, Teddy Riner peut encore écrire sa légende. A 35 ans, il vise un troisième titre olympique en individuel, exploit jamais réalisé dans sa catégorie (+100 kg). En aviron, le deux sans barreur Roman Röösli/Andrin Gulich et le deux de couple poids léger formé de Jan Schäuble et du Vaudois Raphaël Ahumada lorgnent également le podium.

Finales du jour

09h30 TIR D - CARABINE 50M 3 POSITIONS (Leone)

11h00 PLONGEON M - 3M SYNCHRONISE

11h30 AVIRON M - 2 DE POINTE (Röösli, Gulich)

11h42 AVIRON D - 2 DE POINTE

12h02 AVIRON M - 2 DE COUPLE POIDS LEGER (Schäuble, Ahumada)

12h13 VOILE D - SKIFF

12h22 AVIRON D - 2 DE COUPLE POIDS LEGER

13h13 VOILE M - SKIFF (de Planta, Schneiter)

13h50 TRAMPOLINE D

14h00 HIPPISME - EQUIPES, SAUT

14h03 VOILE D - PLANCHE A VOILE

14h23 VOILE M - PLANCHE A VOILE

15h00 BADMINTON MIXTE - DOUBLE

15h00 TENNIS D - SIMPLE, PETITE FINALE, Swiatek (POL) - Schmiedlova (SVK)

15h00 TENNIS MIXTE - DOUBLE, PETITE FINALE, Dabrowski/Auger-Aliassime (CAN) - Schuurs/Koolhof (NED)

16h00 JUDO D - PLUS DE 78KG

16h00 JUDO M - PLUS DE 100KG

16h43 TIR A L'ARC MIXTE - EQUIPES

19h50 TRAMPOLINE M

20h30 ESCRIME M - EQUIPES, EPEE

20h30 NATATION M - 50M LIBRE

20h30 TENNIS MIXTE - DOUBLE, FINALE, Siniakova/Machac (CZE) - Wang/Zhang (CHN)

20h36 NATATION D - 200M DOS

20h43 NATATION M - 200M 4 NAGES

21h20 ATHLETISME M - 10'000M

20h00 BMX M - RACING (év. Butti, Marquart)

20h20 BMX D - RACING (év. Aeberhard, Claessens)

Séries et qualifications avec des Suisses

09h00 GOLF M - 2e tour (Girrbach)

10h35 ATHLETISME D - 100m, tour préliminaire et 1er tour (M.Kambundji, Frey, Kora)

11h00 NATATION M - 100m papillon, série (Ponti)

12h05 VOILE Mixte - dériveur, courses 1-2 (Mermod, Siegenthaler)

12h05 VOILE D - dériveur, courses 2-4 (Jayet)

15h30 KAYAK M - cross, contre-la-montre (Dougoud)

16h40 KAYAK D - cross, contre-la-montre (Marx)

19h10 ATHLETISME Mixte - 4x400m, 1er tour (Devanthay, Petrucciani, Senn, Niederberger)

19h45 ATHLETISME D - 800m, 1er tour (Pellaud, Rosamilia, Werro)

20h00 BMX M - racing, 1/2 (Butti, Marquart)

20h15 BMX M - racing, 1/2 (Aeberhard, Claessens)

21h00 NATATION M - 100m papillon, 1/2 (év. Ponti)

Séries et qualifications

02h12 SURF D - 1/4

08h30 BADMINTON M/D - doubles, 1/2

09h00 BASKET 3X3 D - tour préliminaire, Chine - Allemagne / Australie - Azerbaïdjan

09h00 BEACH M/D - tour préliminaire

09h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Hongrie - Danemark

09h00 TIR D - pistolet 25m, qualifications

09h00 VOLLEY D - tour préliminaire, Argentine - Allemagne

09h30 TIR M - skeet, qualifications, jour 1

09h30 TIR A L'ARC Mixte - équipes, 1/8 - 1/2

10h00 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Chine - Allemagne

10h00 JUDO D - plus de 78kg, éliminatoires

10h00 JUDO M - plus de 100kg, éliminatoires

10h00 TENNIS DE TABLE D - simples, 1/2

10h05 ATHLETISME M - décathlon, 100m

10h05 BASKET 3X3 M - tour préliminaire, Lituanie - Chine / Pologne - Pays-Bas

10h10 ATHLETISME M - marteau, qualifications

10h15 ATHLETISME D - hauteur, qualifications

10h55 ATHLETISME M - décathlon, longueur

11h00 BASKET M - phase de groupes, Japon - Brésil

11h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Argentine - France

11h00 TENNIS DE TABLE M - simple, 1/2

11h10 ATHLETISME M - 1500m, 1er tour

11h14 NATATION D - 200m 4 nages, séries

11h35 NATATION D - 800m libre, séries

11h57 NATATION Mixte - 4x100m, séries

12h00 TENNIS D - double, 1/2, Muchova/Noskova (CZE) - Errani/Paolini (ITA)

12h00 TRAMPOLINE D - qualifications

12h15 ATHLETISME M - décathlon, poids

12h20 VOILE M - dériveur , courses 3-4

12h30 BASKET 3X3 D - tour préliminaire, Australie - Espagne / Etats-Unis - France

12h45 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Belgique - Pays-Bas

13h00 VOLLEY M - tour préliminaire, Brésil - Egypte

13h15 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Australie - Inde

13h30 BASKET M - phase de groupes, Australie - Grèce

13h30 ESCRIME M - équipes, épée, 1/4

13h30 TENNIS M - double, 1/2, Ebden/Peers (AUS) - Fritz/Paul (USA)

13h30 TENNIS M - simple, 1/2, Auger-Aliassime (CAN) - Alcaraz (ESP)

13h35 BASKET 3X3 M - tour préliminaire, Pays-Bas - Lituanie / France - Lettonie

14h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Croatie - Suède

14h00 WATERPOLO D - tour préliminaire, Australie - Canada

15h00 BADMINTON M - simple, 1/4

15h00 FOOT M - 1/4, Maroc - Etats-Unis

15h30 BOXE D - 57kg, éliminatoires - 1/8

15h35 VOILE M - dériveur, courses 3-4

15h35 WATERPOLO D - tour préliminaire, Grèce - Italie

15h50 ESCRIME M - équipes, épée, 1/2

16h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Allemagne - Espagne

16h30 TENNIS D - double, 1/2, Bucsa/Sorribes Tormo (ESP) - Andreeva/Shnaider (AIN)

16h34 BOXE M - 51kg, 1/4

17h00 FOOT M - 1/4, Japon - Espagne

17h00 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Nouvelle-Zélande - Irlande

17h00 VOLLEY M - tour préliminaire, France - Slovénie

17h06 BOXE M - 80kg, 1/4

17h15 BASKET M - phase de groupes, Canada - Espagne

17h30 BASKET 3X3 D - tour préliminaire, Azerbaïdjan - Chine / Etats-Unis - Canada

17h30 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Belgique - Argentine

17h38 BOXE M - plus de 92kg, 1/4

18h00 ATHLETISME M - décathlon, hauteur

18h00 TRAMPOLINE M - qualifications

18h10 ATHLETISME D - 5000m, 1er tour

18h15 ATHLETISME D - triple saut, qualifications

18h30 WATERPOLO D - tour préliminaire, Etats-Unis - France

18h35 BASKET 3X3 M - tour préliminaire, France - Etats-Unis / Lettonie - Serbie

18h55 ATHLETISME D - disque, qualifications

19h00 FOOT M - 1/4, Egypte - Paraguay

19h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Japon - Slovénie

19h00 TENNIS M - simple, 1/2, Djokovic (SRB) - Musetti (ITA)

19h45 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, France - Afrique du Sud

20h05 WATERPOLO D - éliminatoires, Chine - Hongrie

20h10 ATHLETISME M - poids, qualifications

20h15 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Grande-Bretagne - Allemagne

20h50 ATHLETISME M - décathlon, 400m

21h00 BASKET M - phase de groupes, France - Allemagne

21h00 BASKET 3X3 D - tour préliminaire, Canada - Espagne / France - Allemagne

21h00 FOOT M - 1/4, France - Argentine

21h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Norvège - Egypte

21h00 VOLLEY M - tour préliminaire, Japon - Etats-Unis

21h22 NATATION D - 200m 4 nages, 1/2

22h05 BASKET 3X3 M - tour préliminaire, Serbie - Pologne / Chine - Etats-Unis

ats/lper