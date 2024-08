Le Tahitien Kauli Vaast sacré à domicile

Le Tahitien Kauli Vaast a obtenu lundi à Teahupo'o le premier titre olympique du surf français. Il est devenu le premier médaillé d'or du sport tahitien.

Habitant tout près du spot et porté par la ferveur de toute la Polynésie, Vaast (22 ans) a pris les deux plus belles vagues d'une finale très relevée pour battre avec panache l'Australien Jack Robinson. Le Brésilien Gabriel Medina a décroché le bronze.

"J'ai mis un beau score sur ma première vague et ensuite c'étaient les quinze minutes les plus longues de ma vie. Mais il n'y a eu plus de vague pendant 15 minutes... le mana était avec moi", a dit Vaast, en référence à la force surnaturelle de la culture polynésienne.

Caroline Marks sacrée

Chez les dames, Caroline Marks (22 ans) est devenue la deuxième Américaine championne olympique de surf après Carissa Moore en 2021.

Dans une finale équilibrée qui s'est jouée dans les dernières minutes, la championne du monde 2023 est venue à bout de la Brésilienne Tatiana Weston-Webb. La Réunionnaise Johanne Defay s'est parée de bronze.

