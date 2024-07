Le samedi 27 juillet

Les nageurs se jettent à l'eau à La Défense Arena, dont la superstar américaine Katie Ledecky, déjà septuple championne olympique, qui sera très attendue en finale du 400m libre avec pour grandes rivales Ariarne Titmus et Summer McIntosh. Côté suisse, Stefan Küng va tout tenter pour conjurer le mauvais sort dans le contre-la-montre sur route, trois ans après avoir manqué le bronze pour moins d'une demi-seconde à Tokyo. Présente grâce à sa victoire dans le tournoi de qualification de la dernière chance, l'épéiste chaux-de-fonnière Pauline Brunner aborde quant à elle l'épreuve individuelle à l'épée sans pression.

Finales du jour

11h00 PLONGEON D - 3M SYNCHRO

11h00 TIR MIXTE - CARABINE 10M

14h30 CYCLISME D - CONTRE-LA-MONTRE (Hartmann)

16h34 CYCLISME M - CONTRE-LA-MONTRE (Bissegger, Küng)

17h00 SKATE M - STREET

17h38 JUDO D - MOINS DE 48KG

18h09 JUDO M - MOINS DE 60KG

19h45 RUGBY A 7 M

20h42 NATATION M - 400M LIBRE (év. Djakovic)

20h52 NATATION D - 400M LIBRE

21h30 ESCRIME D - EPEE (év. Brunner)

21h34 NATATION D - RELAIS 4X100M

21h44 NATATION M - RELAIS 4X100M

21h55 ESCRIME M - SABRE

Séries et qualifications avec des Suisses

09h30 HIPPISME - concours complet par équipes, dressage (Godel, Johner, Vogg)

10h00 ESCRIME D - épée, 1/32 - 1/2 (Brunner)

10h12 AVIRON D - skiff, séries (Janzen)

10h30 TIR M - pistolet 10m, qualifications (Solari)

11h45 NATATION M - 400m libre, séries (Djakovic)

12h30 AVIRON M - 4 de couple, séries (Condrau, Plock, Bärlocher, Lange)

12h50 AVIRON D - 4 de couple, séries (Schweizer, Dupré, Walker, Lötscher)

16h00 KAYAK D - monoplace, éliminatoires 1re et 2e manches (Marx)

19h00 TENNIS M - simple, 1er tour (Wawrinka)

20h00 GYM M - qualifications, subdivision 3 (Guibellini L., Giubellini M., Langenegger, Seifert, Serhani)

Séries et qualifications

08h30 BADMINTON M/D/Mixte - simple et double, poules préliminaires

09h00 AVIRON M - skiff, séries

09h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Espagne - Slovénie

09h00 TIR Mixte - carabine 10m, qualifications

09h00 VOLLEY M - tour préliminaire, Japon - Allemagne

10h00 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Grande-Bretagne - Espagne

10h00 JUDO D - moins de 48kg, éliminatoires

10h00 JUDO M - moins de 60kg, éliminatoires

10h25 ESCRIME M - sabre, 1/32 - 1/2

10h30 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Belgique - Irlande

11h00 BASKET M - phase de groupes, Australie - Espagne

11h00 GYM M - qualifications, subdivision 1

11h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Hongrie - Egypte

11h00 NATATION D - 100m papillon, séries

11h12 NATATION D - 400m libre, séries

11h30 AVIRON M - 2 de couple, séries

11h30 NATATION M - 100m brasse, séries

12h00 AVIRON D - 2 de couple, séries

12h00 SKATE M - street, préliminaires

12h00 TENNIS M/D - simple et double, 1er tour

12h15 NATATION D - 4x100m libre, séries

12h26 NATATION M - 4x100m libre, séries

12h30 TIR D - pistolet 10m, qualifications

12h45 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Pays-Bas - Afrique du Sud

13h00 VOLLEY M - tour préliminaire, Italie - Brésil

13h15 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Australie - Argentine

13h30 BASKET M - phase de groupes, Allemagne - Japon

14h00 BADMINTON M/D/Mixte - simple et double, poules préliminaires

14h00 BEACH M/D - tour préliminaire

14h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Croatie - Japon

14h00 WATERPOLO D - tour préliminaire, Pays-Bas - Hongrie

15h00 CANOE M - monoplace, éliminatoires 1re et 2e manches

15h00 FOOT M - éliminatoires, Argentine - Irak / République dominicaine - Espagne

15h00 TENNIS DE TABLE M/D - simple, tour préliminaire

15h30 BOXE D - 54kg, éliminatoires - 1/16

15h30 GYM M - qualifications, subdivision 2

15h30 RUGBY A 7 M - 1/2

15h35 WATERPOLO D - tour préliminaire, Grèce - Etats-Unis

16h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Norvège - Argentine

16h18 BOXE D - 60kg, éliminatoires - 1/16

16h30 TENNIS DE TABLE Mixte - double, 1/8

17h00 FOOT M - éliminatoires, Ukraine - Maroc / Ouzbékistan - Egypte

17h00 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Allemagne - France

17h00 VOLLEY M - tour préliminaire, Pologne - Egypte

17h06 BOXE M - 63,5kg, éliminatoires - 1/16

17h15 BASKET M - phase de groupes, France - Brésil

17h30 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Inde - Nouvelle-Zélande

17h38 BOXE M - 80kg, éliminatoires - 1/16

18h30 WATERPOLO D - tour préliminaire, Espagne - France

19h00 FOOT M - éliminatoires, Nouvelle-Zélande - USA / Israël - Paraguay

19h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Allemagne - Suède

19h00 SURF M - 1er tour

19h30 BADMINTON M/D/Mixte - simple et double, poules préliminaires

19h45 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Argentine - USA

20h00 TENNIS DE TABLE M/D - simple, 1/32

20h05 WATERPOLO D - tour préliminaire, Australie - Chine

20h15 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Pays-Bas - France

20h30 NATATION D - 100m papillon, 1/2

21h00 BASKET M - phase de groupes, Grèce - Canada

21h00 FOOT M - éliminatoires, France - Guinée / Japon - Mali

21h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Danemark - France

21h00 VOLLEY M - tour préliminaire, USA - Argentine

21h12 NATATION M - 100m brasse, 1/2

23h48 SURF D - 1er tour

