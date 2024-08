Le samedi 10 août

Trente-deux ans après la mythique "Dream Team" de Michael Jordan et Magic Johnson, les Etats-Unis de LeBron James entreront-ils à leur tour dans la légende? Le golf féminin suisse est en pleine progression. La Vaudoise Morgane Métraux mène après 3 tours et espère tenir le coup pour décrocher une médaille. Alexandre Dällenbach dispute la finale du pentathlon moderne, dans laquelle il devra limiter la casse au tir.

Finales du jour

08h00 ATHLETISME M - MARATHON (Abraham, Kyburz)

09h00 GOLF D - 4E TOUR (Métraux, Valenzuela)

10h00 HANDBALL D - PETITE FINALE, Danemark - Suède

10h00 TENNIS DE TABLE D - EQUIPES, PETITE FINALE

10h35 WATERPOLO D - PETITE FINALE, Etats-Unis - Pays-Bas

11h00 BASKET M - PETITE FINALE, Allemagne - Serbie

11h30 HALTEROPHILIE M - 102KG

12h35 ESCALADE D - FINALE, DIFFICULTE

13h00 KAYAK D - SPRINT K1 500M

13h00 VOLLEY M - FINALE, France - Pologne

13h20 KAYAK M - SPRINT K1 1000M

13h50 CANOE D - SPRINT C1 200M

14h00 GYM RYTHMIQUE - ENSEMBLES, CONCOURS MULTIPLE

15h00 HANDBALL D - FINALE, Norvège - France

15h00 PLONGEON M - 10M

15h00 TENNIS DE TABLE M - EQUIPES, FINALE

15h35 WATERPOLO D - FINALE, Australie - Espagne

16h00 HALTEROPHILIE D - 81KG

17h00 FOOT D - FINALE, Brésil - Etats-Unis

17h15 VOLLEY D - PETITE FINALE, Brésil - Turquie

17h59 CYCLISME SUR PISTE M - MADISON

19h00 ATHLETISME M - HAUTEUR

19h05 ATHLETISME M - 800M

19h10 PENTATHLON MODERNE M - FINALE (Dällenbach)

19h30 ATHLETISME D - JAVELOT

19h30 NATATION ARTISTIQUE - DUO, PROGRAMME LIBRE

19h35 ATHLETISME D - 100M HAIES

19h50 ATHLETISME M - 5000M

19h55 LUTTE M - LIBRE, 74KG

20h15 ATHLETISME D - 1500M

20h30 HALTEROPHILIE M - PLUS DE 102KG

20h30 LUTTE M - LIBRE, 125KG

21h00 ATHLETISME M - 4X400M

21h00 BEACH M - PETITE FINALE

21h14 ATHLETISME D - 4X400M

21h15 LUTTE D - LIBRE, 62KG

21h23 BREAKDANCE M

21h19 TAEKWONDO M - PLUS DE 80KG

21h30 BASKET M - FINALE, France - Etats-Unis

21h30 BOXE D - 57KG

21h37 TAEKWONDO D - PLUS DE 67KG

21h47 BOXE M - 57KG

22h30 BEACH M - FINALE

22h34 BOXE D - 75KG

22h51 BOXE M - PLUS DE 92KG

Séries et qualifications avec des Suisses

09h30 PENTATHLON MODERNE D - 1/2 (Jurt)

Séries et qualifications

09h00 TAEKWONDO M - plus de 80kg, combats de qualification - 1/2

09h09 TAEKWONDO D - plus de 67kg, 1/8 - 1/2

10h00 PLONGEON M - 10m, 1/2

10h15 ESCALADE D - finale, bloc

10h30 KAYAK D - sprint K1 500m, 1/2

11h00 LUTTE M - libre 74kg, repêchages

11h00 LUTTE D - libre 62kg, repêchages

11h00 LUTTE M - libre 125kg, repêchages

11h00 LUTTE M - libre 65kg, 1/8 - 1/2

11h00 LUTTE D - libre 76kg, 1/8 - 1/2

11h00 LUTTE M - libre 97kg, 1/8 - 1/2

11h10 KAYAK M - sprint K1 1000m, 1/2

11h40 CANOE M - sprint C1 200m, 1/2

16h00 BREAKDANCE M - round robin - 1/2

17h00 CYCLISME SUR PISTE D - vitesse, 1/8 - 1/4

17h19 CYCLISME SUR PISTE M - keirin, 1er tour - repêchages

ats/lper