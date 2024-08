Le relais 4x100m dames suisse en finale

Le relais 4x100m féminin helvétique est en finale olympique. Le quatuor composé de Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet et Mujinga Kambundji a terminé 3e de sa demi-finale en 42''38.

Salomé Kora a réussi un bon premier effort avant de transmettre le témoin à Sarah Atcho-Jaquier. La Vaudoise a eu davantage de peine, ne réalisant que le 6e temps des deuxièmes relayeuses. "Il y a encore des ajustements à faire, je peux courir plus vite en finale, a lancé Sarah Atcho-Jaquier au micro de la RTS. J'avais un peu les frissons en arrivant sur la piste et j'avais très envie de faire ma première finale olympique."

Mais heureusement, tant Léonie Pointet que Mujinga Kambundji ont su remettre les pendules à l'heure. La Bernoise a couru le deuxième meilleur dernier relais en 10''05, juste derrière l'Américaine Sha'Carri Richardson. Les Etats-Unis se sont imposés en 41''94 devant l'Allemagne en 42''15.

"J'aime bien courir en trois, a relevé Léonie Pointet. Je suis partie un peu trop tôt et j'ai dû attendre le témoin. On peut toutes s'améliorer et gagner des dixièmes, surtout que c'est la première fois que je passe le relais à Muji."

Course ouverte derrière les Américaines

Mujinga Kambundji est, elle aussi, perfectionniste et estime que le quatuor peut aller plus vite: "Demain on peut aller à fond." Faut-il davantage risquer dans les passages de témoin pour aller chercher cette médaille qui avait échappé à la Suisse il y a trois ans à Tokyo? "Je pense que prendre plus de risques ne sert à rien, conclut Salomé Kora. On peut surtout mieux courir individuellement."

Les Suissesses ont réalisé le sixième chrono des demi-finales. Mais la course semble plus ouverte derrière les favorites américaines. Il faudra probablement battre le record de Suisse (42''05) en finale pour décrocher ce métal que la bande à Kambundji recherche depuis plusieurs années.

ats/adav