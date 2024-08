Le mercredi 7 août

Angelica Moser est prête à saisir sa chance mercredi soir en finale olympique de la perche, parmi un grand nombre de prétendantes au podium. Ditaji Kambundji entrera, elle, en lice en matinée. Maud Jayet disputera pour sa part la Medal Race dans la catégorie ILCA 6 mercredi, dès 12h10, si les conditions le permettent. La navigatrice vaudoise, 4e provisoire, peut rêver d'offrir à la voile suisse son premier podium olympique depuis 1968. La journée sera également marquée par le 1er tour du tournoi de golf féminin. Morgane Métraux et Albane Valenzuela entameront le trou no 1 respectivement à 11h06 et 11h17.

Finales du jour 07h30 ATHLETISME MIXTE - MARCHE, MARATHON

12h13 VOILE D - DERIVEUR (Jayet)

12h54 ESCALADE D - VITESSE

13h13 VOILE M - DERIVEUR

14h43 VOILE MIXTE - MULTICOQUE

15h00 HALTEROPHILIE M - 61KG

15h43 VOILE MIXTE - DERIVEUR (Mermod, Siegenthaler)

17h30 SKATEBOARD M - PARK

18h33 CYCLISME SUR PISTE M - EQUIPES, POURSUITE

19h00 ATHLETISME D - PERCHE (Moser)

19h28 CYCLISME SUR PISTE D - EQUIPES, POURSUITE

19h30 HALTEROPHILIE D - 49KG

19h30 NATATION ARTISTIQUE - EQUIPES, PROGRAMME ACROBATIQUE

19h55 LUTTE M - GRECO-ROMAINE, 77KG

20h25 ATHLETISME M - DISQUE

20h30 LUTTE M - GRECO-ROMAINE, 97KG

21h15 LUTTE D - LIBRE, 50KG

21h19 TAEKWONDO D - MOINS DE 49KG

21h20 ATHLETISME M - 400M

21h37 TAEKWONDO M - MOINS DE 58KG

21h43 ATHLETISME M - 3000M STEEPLE

22h34 BOXE M - 63,5KG

22h51 BOXE M - 80KG Séries et qualifications avec des Suisses 09h00 GOLF D - 1er tour (Métraux, Valenzuela)

10h00 ESCALADE M - 1/2, difficulté (Lehmann)

10h15 ATHLETISME D - 100m haies, 1er tour (D.Kambundji)

11h10 ATHLETISME M - 5000m, 1er tour (Raess)

12h03 VOILE D - kitesurf, courses 7-16 (Lengwiler)

19h05 ATHLETISME M - 110m haies, 1/2 (Joseph) Séries et qualifications 09h00 TAEKWONDO M - moins de 58kg, combats de qualification - 1/2

09h09 TAEKWONDO D - moins de 49kg, combats de qualification - 1/2

09h30 KAYAK D - sprint K1 500m, éliminatoires - 1/4

09h30 HANDBALL M - 1/4, Espagne - Egypte

10h00 PLONGEON M - 3m, 1/2

10h00 TENNIS DE TABLE M/D - équipes, 1/4

10h05 ATHLETISME M - hauteur, qualifications

10h20 ATHLETISME D - javelot, qualifications

10h40 KAYAK M - sprint K1 1000m, éliminatoires - 1/4

11h00 BASKET D - 1/4, Serbie - Australie

11h00 LUTTE M - gréco-romaine 77kg, repêchages

11h00 LUTTE D - libre 50kg, repêchages

11h00 LUTTE M - gréco-romaine 97kg, repêchages

11h00 LUTTE M - gréco-romaine 67kg, 1/8 - 1/2

11h00 LUTTE D - libre 53kg, 1/8 - 1/2

11h00 LUTTE M - gréco-romaine 87kg, 1/8 - 1/2

11h40 CANOE M - sprint C1 1000m, éliminatoires - 1/4

11h55 ATHLETISME M - 800m, 1er tour

12h23 VOILE M - kitesurf, courses 8-16

12h30 SKATE M - park, préliminaires

12h35 ESCALADE D - vitesse, 1/4 - 1/2

12h45 ATHLETISME D - 1500m, repêchages

12h45 CYCLISME SUR PISTE M - vitesse, qualifications - 1/8

13h26 CYCLISME SUR PISTE D - keirin, 1er tour - repêchages

13h30 HANDBALL D - 1/4, Allemagne - France

13h52 CYCLISME SUR PISTE D - équipes, poursuite, 1er tour

14h00 HOCKEY SUR GAZON D - 1/2, Pays-Bas - Argentine

14h00 WATERPOLO M - 1/4, Croatie -Espagne

14h30 BASKET M - 1/4, Espagne - Belgique

15h00 PLONGEON D - 3m, éliminatoires

15h35 WATERPOLO M - 1/4, Grèce - Serbie

16h00 VOLLEY M - 1/2, Pologne - Etats-Unis

17h00 BEACH M/D - 1/4

17h30 HANDBALL M - 1/4, Danemark - Suède

18h00 BASKET D - 1/4, Allemagne - France

19h00 HOCKEY SUR GAZON D - 1/2, Belgique - Chine

19h00 WATERPOLO M - 1/4, Etats-Unis - Australie

19h15 ATHLETISME M - triple saut, qualifications

19h35 ATHLETISME M - 400m haies, 1/2

20h00 TENNIS DE TABLE M - équipes, 1/2

20h00 VOLLEY M - 1/2, Italie - France

20h02 ATHLETISME M - 200m, 1/2

20h35 WATERPOLO M - 1/4, Italie - Hongrie

20h45 ATHLETISME D - 400m, 1/2

21h30 BASKET D - 1/4, Nigéria - Etats-Unis

21h30 BOXE D - 57kg, 1/2

21h30 HANDBALL M - 1/4, Norvège - Slovénie

22h02 BOXE M - plus de 92kg, 1/2 ats/lper