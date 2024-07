Le mercredi 31 juillet

Après le report du triathlon masculin mardi, tous les regards seront tournés vers la Seine mercredi. Les triathlètes pourront-ils entrer en lice ou non? Si les épreuves devaient être à nouveau reportées, elles pourraient se dérouler vendredi, dernier jour de contingence prévu. Si les triathlètes suisses ne devraient pas jouer les premiers rôles, Noè Ponti, sur le 200m papillon, peut rêver d'une médaille sur le 100m papillon. Et qui sait? Les 4 de couple masculin et féminin pourraient réussir un superbe exploit.

Finales du jour 03h34 SURF M

04h15 SURF D

08h00 TRIATHLON D (Derron, Schär) 10h45 TRIATHLON M (Briffod, Studer)

11h00 PLONGEON D - 10M SYNCHRONISE

12h26 AVIRON M - 4 DE COUPLE (Condrau, Plock, Bärlocher, Lange)

12h38 AVIRON D - 4 DE COUPLE (Schweizer, Dupré, Walker, Lötscher)

13h10 BMX D - FREESTYLE

14h44 BMX M - FREESTYLE

15h30 TIR D - FOSSE

16h00 JUDO D - MOINS DE 70KG

16h00 JUDO M - MOINS DE 90KG

17h25 CANOE D - SLALOM MONOPLACE (év. Marx)

17h30 GYM M - CONCOURS GENERAL (M.Giubellini, Langenegger)

20h30 ESCRIME M - EQUIPES, SABRE

20h30 NATATION D - 100M LIBRE

20h36 NATATION M - 200M PAPILLON (Ponti)

21h07 NATATION D - 1500M LIBRE

22h15 NATATION M - 200M BRASSE

22h22 NATATION M - 100M LIBRE Séries et qualifications avec des Suisses 09h00 TIR M - carabine 50m 3 positions, qualifications (Dürr)

10h00 BEACH D - tour préliminaire, Hüberli/Brunner (SUI) - Ludwig/Lippmann (GER)

10h34 AVIRON M - 2 de pointe, 1/2 (Röösli, Gulich)

11h00 NATATION D - 200m brasse, séries (Mamié)

11h14 AVIRON M - 2 de couple poids léger, 1/2 (Schäuble, Ahumada)

11h21 NATATION M - 200m dos, séries (Mityukov)

14h03 VOILE M - planche à voile, courses 11-15 (Colombo)

14h50 VOILE M - skiff, courses 10-12 (de Planta, Schneiter)

15h30 CANOE D - slalom monoplace, 1/2 (Marx)

21h00 BEACH D - tour préliminaire, Melissa/Brandie - Esmée/Zoé

21h37 NATATION M - 200m dos, 1/2 (év. Mityukov)

21h51 NATATION D - 200m brasse, 1/2 (év. Mamié) Séries et qualifications 08h30 BADMINTON M/D/Mixte - simples et doubles, poules préliminaires

09h00 BEACH M/D - tour préliminaire

09h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Norvège - Hongrie

09h00 TIR D - fosse, qualifications

09h00 VOLLEY M - tour préliminaire, Pologne - Brésil

10h00 HIPPISME - équipes et individuel, dressage, jour 2

10h00 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Argentine - Espagne

10h00 JUDO D - moins de 70kg, éliminatoires

10h00 JUDO M - moins de 90kg, éliminatoires

10h00 TENNIS DE TABLE M/D - simples, 1/16

10h30 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Afrique du Sud - Grande-Bretagne

10h54 AVIRON D - 2 de pointe, 1/2

11h00 BASKET D - phase de groupes, Porto Rico - Espagne

11h00 BOXE M - 57kg, éliminatoires - 1/8

11h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Croatie - Allemagne

11h32 BOXE M - 71kg, éliminatoires - 1/8

11h34 AVIRON D - 2 de couple poids léger, 1/2

11h46 NATATION D - 200m papillon, séries

12h00 TENNIS M - simple, 1/8, et double, 1/4

12h00 TENNIS D - simple, 1/4, et double, 1/8

12h00 TENNIS Mixte - double, 1/4

12h00 TIR A L'ARC M/D - éliminatoires

12h04 BOXE D - 75kg, éliminatoires - 1/8

12h15 VOILE D - skiff, courses 10-12

12h45 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, France - Allemagne

13h00 VOLLEY M - tour préliminaire, Japon - Argentine

13h08 BOXE D - 60kg, 1/4

13h15 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Australie - Etats-Unis

13h30 BASKET D - phase de groupes, Chine - Serbie

13h30 ESCRIME M - équipes, sabre, 1/4 - matches de classement 5-8

14h00 BADMINTON M/D/Mixte - simples et doubles, poules préliminaires

14h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Espagne - Japon

14h00 WATERPOLO D - tour préliminaire, Pays-Bas - Australie

15h35 WATERPOLO D - tour préliminaire, Canada - Chine

15h50 ESCRIME M - équipes, sabre, 1/2

16h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Slovénie - Suède

16h48 VOILE D - planche à voile, courses 11-15

17h00 FOOTBALL D - éliminatoires, Brésil - Espagne / Japon - Nigéria

17h00 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Belgique - Japon

17h00 VOLLEY D - tour préliminaire, Etats-Unis - Serbie

17h15 BASKET M - phase de groupes, Porto Rico - Serbie

17h30 BASKET 3X3 D - tour préliminaire, Allemagne - Australie / Canada - Chine

17h30 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Allemagne - Pays-Bas

17h45 TIR A L'ARC M/D - éliminatoires

18h30 WATERPOLO D - tour préliminaire, Italie - Etats-Unis

18h35 BASKET 3X3 M - tour préliminaire, Lettonie - Pays-Bas / Serbie - Chine

19h00 FOOTBALL D - éliminatoires, Australie - Etats-Unis / Zambie - Allemagne

19h00 HANDBALL M - tour préliminaire, France - Egypte

19h00 TENNIS M/D - simples, 1/8 et 1/4

19h30 BADMINTON M/D - simples, poules préliminaires

19h30 BADMINTON Mixte - double

19h45 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Espagne - Afrique du Sud

20h00 TENNIS DE TABLE M/D - simple

20h05 WATERPOLO D - tour préliminaire, Espagne - Grèce

20h15 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Pays-Bas - Chine

20h43 NATATION D - 200m papillon, 1/2

21h00 BASKET M - phase de groupes, Etats-Unis - Soudan

21h00 BASKET 3X3 D - tour préliminaire, France - Espagne / Etats-Unis - Azerbaïdjan

21h00 FOOTBALL D - éliminatoires, Nouvelle-Zélande - France / Colombie - Canada

21h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Danemark - Argentine

21h00 VOLLEY D - tour préliminaire, Pologne - Kenya

22h05 BASKET 3X3 M - tour préliminaire, Lituanie - France / Etats-Unis - Pologne lper