Le mardi 30 juillet

C'est le moment ou jamais pour les triathlètes, hommes d'abord puis femmes le lendemain, si la qualité de l'eau le permet. Autre rendez-vous, en gymnastique, où Simone Biles a une première opportunité de décrocher l'or, par équipes. En bronze à Tokyo, la spécialiste de BMX freestyle genevoise Nikita Ducarroz lorgne pour sa part un nouveau podium face à une concurrence rajeunie et en pleine progression. Noè Ponti, qui s'était également paré de bronze en 2021 - sur 100m papillon -, abat sa première carte sur 200m papillon.

Finales du jour

08h00 TRIATHLON M (Briffod, Studer)

09h30 TIR MIXTE - EQUIPES, PISTOLET 10M

14h30 TENNIS DE TABLE MIXTE - DOUBLE

15h30 TIR M - FOSSE

16h00 JUDO D - MOINS DE 63KG

16h00 JUDO M - MOINS DE 81KG

18h15 GYM D - EQUIPES

19h45 RUGBY A 7 D

20h30 ESCRIME D - EQUIPES, EPEE

20h56 NATATION D - 100M DOS

21h02 NATATION M - 800M LIBRE

22h01 NATATION M - 4x200M LIBRE

Séries et qualifications avec des Suisses

09h50 AVIRON D - skiff, 1/4 (Janzen)

11h00 HIPPISME - individuel, dressage, jour 1 (Suter)

11h00 NATATION M - 200m papillon, séries (Ponti)

11h40 AVIRON M - 4 de pointe sans barreur, repêchages (Schürch, Roth, Brunner, Schätzle)

13h25 BMX D - freestyle, qualifications (Ducarroz)

13h30 TENNIS M - simple, 2e tour (Wawrinka)

14h17 VOILE M - planche à voile, courses 6-10 (Colombo)

15h00 CANOE D - slalom, éliminatoires, manches 1 et 2 (Marx)

15h40 BADMINTON D - simple, poules préliminaires (Stadelmann)

16h00 KAYAK M - slalom, éliminatoires, manches 1 et 2 (Dougoud)

16h35 VOILE M - skiff, courses 7-9 (de Planta, Schneiter)

19h30 BADMINTON M - simple, poules préliminaires (Künzi)

20h42 NATATION M - 200m papillon, 1/2 (év. Ponti)

Séries et qualifications

08h30 BADMINTON M/D/Mixte - simple et double, poules préliminaires

09h00 BEACH M/D - tour préliminaire

09h00 HANDBALL D - tour préliminaire, Allemagne - Slovénie

09h00 TIR M/D - fosse, qualifications

09h00 VOLLEY M - tour préliminaire, Italie - Egypte

10h00 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Espagne - France

10h00 JUDO D - moins de 63kg, éliminatoires

10h00 JUDO M - moins de 81kg, éliminatoires

10h00 TENNIS DE TABLE M/D - simples, 1/16

10h10 AVIRON M - skiff, 1/4

10h30 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Afrique du Sud - Allemagne

10h30 WATERPOLO M - tour préliminaire, Australie - Serbie

10h50 AVIRON D - 2 de couple, 1/2

11h00 BASKET M - phase de groupes, Espagne - Grèce

11h00 BOXE M - 51kg, éliminatoires - 1/8

11h00 HANDBALL D - tour préliminaire, Norvège - Corée du Sud

11h00 HIPPISME - équipes, dressage, jour 1

11h10 AVIRON M - 2 de couple, 1/2

11h15 NATATION M - 100m libre, séries

11h30 AVIRON D - 4 de pointe sans barreur, repêchages

11h44 NATATION D - 1500m libre, séries

11h48 BOXE M - 80kg, éliminatoires - 1/8

12h00 TENNIS M/D/Mixte - simple et double

12h00 TIR A L'ARC M/D - éliminatoires

12h05 WATERPOLO M - tour préliminaire, Croatie - Italie

12h13 VOILE D - planche à voile, courses 9-12

12h20 BOXE D - 54kg, éliminatoires - 1/8

12h15 VOILE D - skiff, courses 4-6

12h39 NATATION D - 100m libre, séries

12h45 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Grande-Bretagne - Pays-Bas

12h51 NATATION M - 200m brasse, séries

13h00 VOLLEY M - tour préliminaire, USA - Allemagne

13h08 BOXE D - 57kg, éliminatoires - 1/16

13h08 NATATION M - 4x200m libre, séries

13h15 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Irlande - Inde

13h30 BASKET M - phase de groupes, Canada - Australie

13h30 ESCRIME D - équipes, épée, 1/4 - matches de classement 5-8

14h00 BADMINTON M/D/Mixte - simple et double, poules préliminaires

14h00 HANDBALL D - tour préliminaire, Pays-Bas - Espagne

14h30 RUGBY A 7 D - matches de classement 5-12 et 1/2

15h00 FOOT M - éliminatoires, République dominicaine - Ouzbékistan / Espagne - Egypte

15h00 WATERPOLO M - tour préliminaire, Japon - France

15h11 BMX M - freestyle, qualifications

15h45 VOILE D - skiff, courses 7-9

15h50 ESCRIME D - équipes, épée, 1/2

16h00 HANDBALL D - tour préliminaire, Hongrie - Angola

16h35 WATERPOLO M - tour préliminaire, Etats-Unis - Roumanie

17h00 FOOTBALL M - éliminatoires, Ukraine - Argentine / Maroc - Irak

17h00 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Argentine - Nouvelle-Zélande

17h00 VOLLEY M - tour préliminaire, Slovénie - Serbie

17h15 BASKET M - phase de groupes, Japon - France

17h30 BASKET 3X3 D - tour préliminaire, Allemagne - Etats-Unis / Australie - Canada

17h45 TIR A L'ARC M/D - éliminatoires

18h35 BASKET 3X3 M - tour préliminaire, Lettonie - Lituanie / Chine - Pays-Bas

19h00 FOOTBALL M - éliminatoires, Nouvelle-Zélande - France / Etats-Unis - Guinée

19h00 HANDBALL D - tour préliminaire, France - Brésil

19h00 SURF M - 1/4

19h00 TENNIS M/D - simple, 2e tour

19h30 BADMINTON M/D/Mixte - simple et double, poules préliminaires

19h30 WATERPOLO M - tour préliminaire, Monténégro - Grèce

19h45 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Australie - Belgique

20h30 NATATION M - 100m libre, 1/2

21h00 BASKET M - phase de groupes, Brésil - Allemagne

21h00 BASKET 3X3 D - tour préliminaire, Espagne - Azerbaïdjan / France - Chine

21h00 FOOTBALL M - éliminatoires, Israël - Japon / Paraguay - Mali

21h00 HANDBALL D - tour préliminaire, Suède - Danemark

21h00 VOLLEY M - tour préliminaire, France - Canada

21h05 WATERPOLO M - tour préliminaire, Espagne - Hongrie

21h24 SURF D - 1/4

21h25 NATATION D - 100m libre, 1/2

21h47 NATATION M - 200m brasse, 1/2

22h05 BASKET 3X3 M - tour préliminaire, Pologne - France / Serbie - Etats-Unis

23h48 SURF M - 1/2

ats/lper