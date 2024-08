Le lundi 5 août

C'est le grand soir pour le perchiste Armand Duplantis qui, à 24 ans, peut faire le doublé. C'était toutefois sans public à Tokyo et le Suédois aura cette fois l'occasion d'enflammer l'enceinte dionysienne avec, pourquoi pas, un nouveau record du monde. A 33 ans, le Genevois Martin Dougoud est quant à lui mûr pour un premier exploit olympique. Il fait en tout cas partie des favoris dans la nouvelle discipline du kayak cross, lui qui s'était paré de bronze aux Mondiaux 2023.

Finales du jour

08h00 TRIATHLON MIXTE

09h30 TIR M - PISTOLET RAPIDE 25M

09h45 BADMINTON D - SIMPLE

11h45 GYM M - BARRES PARALLELES

12h38 GYM D - POUTRE

13h33 GYM M - BARRE FIXE

14h23 GYM D - SOL

14h30 BADMINTON M - SIMPLE

15h00 TIR MIXTE - EQUIPES, SKEET

16h43 KAYAK D - CROSS (év. Marx)

16h48 KAYAK M - CROSS (év. Dougoud)

19h00 ATHLETISME M - PERCHE

19h46 CYCLISME SUR PISTE D - EQUIPES, VITESSE

20h30 ATHLETISME D - DISQUE

21h00 BASKET 3X3 D - PETITE FINALE

21h15 ATHLETISME D - 5000M

21h30 BASKET 3X3 M - PETITE FINALE

21h47 ATHLETISME D - 800M (év. Pellaud, Rosamilia)

22h00 BASKET 3X3 D - FINALE

22h30 BASKET 3X3 M - FINALE

Séries et qualifications avec des Suisses

10h00 ESCALADE M - 1/2, bloc (Lehmann)

10h05 ATHLETISME M - 400m haies, 1er tour (Bonvin)

10h40 ATHLETISME D - perche, qualifications (Moser, Stocklin)

10h50 ATHLETISME D - 400m haies, repêchages (Giger)

11h20 ATHLETISME M - 400m, repêchages (Spitz)

12h03 VOILE D - kitesurf, courses 5-8 (Lengwiler)

12h15 VOILE D - dériveur, courses 9-10 (Jayet)

12h50 ATHLETISME D - 200m, repêchages (Pointet)

14h00 HIPPISME - saut, épreuve qualificative (Fuchs, Guerdat, Schwizer)

15h30 KAYAK D - cross, 1/4-1/2 (Marx)

15h52 KAYAK M - cross, 1/4-1/2 (Dougoud)

17h05 VOILE Mixte - dériveur, courses 7-8 (Mermod, Siegenthaler)

19h55 ATHLETISME M - 200m, 1er tour (Mumenthaler, Reais, Svensson)

20h45 ATHLETISME D - 200m, 1/2 (Kambundji, év. Pointet)

Séries et qualifications

09h00 BEACH M/D - 1/8

09h00 TIR Mixte - équipes, qualification

09h00 VOLLEY M - 1/4, Slovénie - Pologne

10h00 HOCKEY SUR GAZON D - 1/4, Australie - Chine

10h00 PLONGEON D - 10m, éliminatoires et 1/2

10h00 TENNIS DE TABLE M/D - équipes, 1/8

10h10 ATHLETISME M - disque, qualifications

11h55 ATHLETISME D - 400m, 1er tour

12h00 WATERPOLO M - tour préliminaire, Hongrie - Serbie

12h05 VOILE Mixte - mutlicoque, courses 7-9

12h13 VOILE M - kitesurf, courses 5-8

12h30 HOCKEY SUR GAZON D - 1/4, Argentine - Allemagne

13h00 ESCALADE D - vitesse, qualifications

13h00 VOLLEY M - 1/4, Italie - Japon

13h35 WATERPOLO M - tour préliminaire, Australie - Japon

14h40 VOILE M - dériveur, courses 9-10

15h00 LUTTE M - gréco-romaine 60kg, qualifications-1/2

15h00 LUTTE D - libre 68kg, 1/8-1/2

15h00 LUTTE M - gréco-romaine 130kg, 1/8-1/2

15h10 WATERPOLO M - tour préliminaire, Australie - Japon

17h00 CYCLISME SUR PISTE D - équipes, vitesse, qualifications et 1er tour

17h00 VOLLEY M - 1/4, France - Allemagne

17h27 CYCLISME SUR PISTE M - équipes, poursuite, qualifications

17h30 BASKET 3X3 D - 1/2, Espagne - Etats-Unis

17h30 HOCKEY SUR GAZON D - 1/4, Pays-Bas - Grande-Bretagne

18h00 BASKET 3X3 M - 1/2, Lettonie - France

18h00 FOOT M - 1/2, Maroc - Espagne

18h30 BASKET 3X3 D - 1/2, Allemagne - Canada

18h30 WATERPOLO M - éliminatoires, Croatie - Etats-Unis

19h00 BASKET 3X3 M - 1/2, Lituanie - Pays-Bas

19h04 ATHLETISME M - 3000m steeple, 1er tour

19h09 CYCLISME SUR PISTE M - équipes, vitesse, qualifications et 1er tour

19h30 NATATION ARTISTIQUE - équipes, programme technique

20h00 HOCKEY SUR GAZON D - 1/4, Belgique - Espagne

20h05 WATERPOLO M - éliminatoires, France - Espagne

21h00 FOOT M - 1/2, France - Egypte

21h00 VOLLEY M - 1/4, Etats-Unis - Brésil

21h40 WATERPOLO M - éliminatoires, Roumanie - Monténégro

ats/lper