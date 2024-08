Le jeudi 8 août

Duel bouillant à prévoir sur 400m haies entre l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, sacrée à Tokyo, et sa grande rivale néerlandaise Femke Bol, championne du monde 2023. Sur 200m, Noah Lyles est en quête de doublé, quatre jours après le 100m, mais la concurrence sera féroce. Du côté helvétique, tous les regards seront tournés vers les beachvolleyeuses Tanja Hüberli et Nina Brunner qui peuvent s'assurer une médaille olympique en remportant leur demi-finale à 18h00. Les golfeuses Morgane Métraux et Albane Valenzuela tâcheront elles de confirmer leur bon départ lors du 2e tour.

Finales du jour 07h30 NATATION D - 10KM

11h43 VOILE MIXTE - DERIVEUR (Mermod, Siegenthaler)

12h13 VOILE M - KITESURF

12h18 VOILE MIXTE - MULTICOQUE

12h54 ESCALADE M - VITESSE

13h13 VOILE D - KITESURF (Lengwiler)

13h30 CANOE M - SPRINT C2 500M

13h40 KAYAK D - SPRINT K4 500M

13h50 KAYAK M - SPRINT K4 500M

14h00 HOCKEY SUR GAZON M - PETITE FINALE, Inde - Espagne

15h00 HALTEROPHILIE D - 59KG

15h00 PLONGEON M - 3M

17h00 FOOT M - PETITE FINALE, Egypte - Maroc

19h00 HOCKEY SUR GAZON M - FINALE, Allemagne - Pays-Bas

19h01 CYCLISME SUR PISTE D - KEIRIN

19h27 CYCLISME SUR PISTE M - OMNIUM, COURSE AUX POINTS (Vogel)

19h30 HALTEROPHILIE M - 73KG

19h55 LUTTE M - GRECO-ROMAINE, 67KG

20h00 ATHLETISME D - LONGUEUR

20h25 ATHLETISME M - JAVELOT

20h30 ATHLETISME M - 200M

20h30 LUTTE M - GRECO-ROMAINE, 87KG

21h15 LUTTE D - LIBRE, 53KG

21h19 TAEKWONDO D - MOINS DE 57KG

21h45 ATHLETISME M - 110M HAIES

22h34 BOXE M - 51KG

22h51 BOXE D - 54KG Séries et qualifications avec des Suisses 09h00 GOLF D - 2e tour (Métraux, Valenzuela)

10h05 ATHLETISME D - heptathlon, 100m haies (Kälin)

11h00 PENTATHLON MODERNE M - escrime (Dallenbach)

11h05 ATHLETISME D - heptathlon, hauteur (Kälin)

11h10 ATHLETISME D - 4x100m, 1er tour (Atcho-Jaquier, Frey, M.Kambundji, Kora, van Camp)

11h00 PENTATHLON MODERNE D - escrime (Jurt)

17h00 BEACH D - 1/2, Hüberli/Brunner (SUI) - Melissa/Brandie (CAN)

17h00 CYCLISME SUR PISTE M - omnium, scratch (Vogel)

17h38 CYCLISME SUR PISTE M - omnium, course tempo (Vogel)

18h25 CYCLISME SUR PISTE M - omnium, course à élimination (Vogel)

19h35 ATHLETISME D - heptathlon, poids (Kälin)

20h55 ATHLETISME D - heptathlon, 200m (Kälin) Séries et qualifications 09h00 TAEKWONDO M - moins de 68kg, combats de qualification - 1/2

09h09 TAEKWONDO D - moins de 57kg, combats de qualification - 1/2

10h00 ESCALADE D - 1/2, difficulté

10h00 GYM RYTHMIQUE - concours multiple, qualifications

10h00 PLONGEON D - 3m, 1/2

10h00 TENNIS DE TABLE M - équipes, 1/2

10h25 ATHLETISME D - poids, qualifications

10h30 CANOE D - sprint C1 200m, éliminatoires - 1/4

10h35 ATHLETISME D - 100m haies, repêchages

11h00 LUTTE M - gréco-romaine 67kg, repêchages

11h00 LUTTE D - libre 53kg, repêchages

11h00 LUTTE M - gréco-romaine 87kg, repêchages

11h00 LUTTE M - libre 57kg, 1/8 - 1/2

11h00 LUTTE D - libre 57kg, 1/8 - 1/2

11h00 LUTTE M - libre 86kg, 1/8 - 1/2

11h20 CANOE M - sprint C2 500m, 1/2

11h35 ATHLETISME M - 4x100m, 1er tour

11h40 KAYAK D - sprint K4 500m, 1/2

11h50 KAYAK M - sprint K4 500m, 1/2

12h00 ATHLETISME M - 800m, repêchages

12h35 ESCALADE M - vitesse, 1/4 - 1/2

14h35 WATERPOLO D - 1/2, Pays-Bas - Espagne

15h00 TENNIS DE TABLE D - équipes, 1/2

16h00 VOLLEY D - 1/2, Brésil - Etats-Unis

16h30 HANDBALL D - 1/2, Suède - France

18h00 BEACH M/D - 1/2

17h18 CYCLISME SUR PISTE D - keirin, 1/4 - 1/2

17h30 BASKET M - 1/2, Allemagne - France

18h01 CYCLISME SUR PISTE M - vitesse, 1/4

19h35 ATHLETISME D - 1500m, 1/2

19h35 WATERPOLO D - 1/2, Australie - Etats-Unis

20h00 TENNIS DE TABLE D - équipes, 1/2

20h00 VOLLEY D - 1/2, Turquie - Italie

21h00 BASKET M - 1/2, Serbie - Etats-Unis

21h30 HANDBALL D - 1/2, Norvège - Danemark

22h02 BOXE D - 75kg, 1/2 ats/lper