Le duo de rêve Nadal-Alcaraz enclenche la première

Le duo qui fait saliver les fans de tennis aux JO formé par Rafael Nadal, l'empereur de Roland-Garros, et son compatriote Carlos Alcaraz, plus jeune no1 mondial de l'histoire, a idéalement lancé son tournoi en se qualifiant pour le 2e tour face aux Argentins Maximo Gonzalez et Andres Molteni, éliminée 7-6 (7-4) 6-4.

Rarement un duo en tennis avait été si attendu. Il fallait, pour que le rêve se poursuive, éviter de trébucher d'entrée. C'est chose faite avec cette victoire qui a été toutefois loin d'une promenade tranquille. Ce match aura permis de mesurer toute la difficulté de l'exercice pour des joueurs non spécialistes du double, aussi forts soient-il. Le test n'était pas anodin, notamment pour la cuisse droite de Nadal, affublée d'un bandage pendant la rencontre. Lui qui trimballe son lot de pépins physiques depuis 2022 a fait naître un doute sur sa participation en simple ces derniers jours à cause de cette cuisse douloureuse, déjà à l'origine d'un entraînement zappé jeudi. Participation incertaine en simple pour Nadal Et s'il a joué samedi, "Rafa" n'est pas encore certain de s'aligner dimanche en simple face au Hongrois Marton Fucsovics, alors que Djokovic qualifié en marchant (6-0 6-1), l'attend pour un 2e tour de choc. Le coach de Nadal, Carlos Moya avait prévenu sur une radio espagnole: "On verra quelles sont ses sensations, ses éventuelles douleurs", après ce double. afp/bur