Le dimanche 28 juillet

La jeune star de la natation française, Léon Marchand, doit lancer sa quête de titres olympiques lors de la finale du 400m 4 nages. A Bercy, c'est le début des qualifications dames de la gymnastique avec la quadruple championne olympique de Rio, Simone Biles, de retour après sa désillusion à Tokyo en 2021. Deux Romands rêvent pour leur part d'exploit: le Valaisan Alexis Bayard, invité de dernière minute dans le concours individuel à l'épée, et la judokate vaudoise Binta Ndiaye (moins de 52 kg), quart de finaliste des derniers Mondiaux.

Finales du jour

09h30 TIR M - PISTOLET 10M

12h00 TIR D - PISTOLET 10M

14h10 VTT D - CROSS-COUNTRY (Frei, Keller)

16h00 JUDO D - MOINS DE 52KG (év. Ndiaye)

16h00 JUDO M - MOINS DE 66KG

16h48 TIR A L'ARC D - EQUIPES

17h00 SKATE D - STREET

17h45 KAYAK D - MONOPLACE (év. Marx)

20h30 NATATION M - 400M 4 NAGES

20h40 NATATION D - 100M PAPILLON

20h50 ESCRIME D - FLEURET

21h10 ESCRIME M - EPEE (év. Bayard)

21h44 NATATION M - 100M BRASSE

Séries et qualifications avec des Suisses

09h15 TIR D - carabine 10m, qualifications (Christen, Gogniat)

09h30 GYM D - qualifications, subdivision 1 (Bickel)

10h00 ESCRIME M - épée, 1/16 - 1/2 (Bayard)

10h00 JUDO D - moins de 52kg, éliminatoires (Ndiaye)

10h30 HIPPISME - concours complet individuel et par équipes, cross-country (Godel, Johner, Vogg)

11h00 AVIRON M - 2 de pointe sans barreur, séries (Gulich, Röösli)

11h00 BADMINTON M - simple, poules préliminaires (Künzi)

11h00 NATATION M - 200m libre, séries (Djakovic)

11h27 NATATION D - 100m brasse, séries (Mamié)

11h43 NATATION M - 100m dos, séries (Bollin, Mityukov)

12h00 AVIRON M - 2 de couple poids léger, séries (Ahumada, Schäuble)

12h50 AVIRON M - 4 de pointe sans barreur, séries (Brunner, Roth, Schätzle, Schürch)

13h43 VOILE M - planche à voile, courses 1-4 (Colombo)

15h00 TENNIS D - simple, 1er tour (Golubic)

15h30 KAYAK D - monoplace, 1/2 (Marx)

15h45 VOILE M - skiff, courses 1-3 (de Planta, Schneiter)

18h00 TENNIS M - simple, 1er tour (Wawrinka)

19h30 BADMINTON D - simple, poules préliminaires (Stadelmann)

20h46 NATATION M - 200m libre, 1/2 (év. Djakovic)

21h10 NATATION D - 100m brasse, 1/2 (év. Mamié)

21h32 NATATION M - 100m dos, 1/2 (év. Bollin, Mityukov)

Séries et qualifications

08h30 BADMINTON M/D/Mixte - simple et double, poules préliminaires

09h00 AVIRON D - skiff, repêchages

09h00 BEACH M/D - tour préliminaire

09h00 HANDBALL D - tour préliminaire, Brésil - Hongrie

09h00 VOLLEY D - tour préliminaire, Italie - République dominicaine

09h30 ESCRIME D - fleuret, 1/16 - 1/2

09h30 TIR A L'ARC D - équipes, 1/8

09h36 AVIRON M - skiff, repêchages

10h00 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Belgique - Chine

10h00 JUDO M - moins de 66kg, éliminatoires

10h00 TENNIS DE TABLE M/D - simples, 1/32

10h10 AVIRON D - 2 de couple, repêchages

10h20 AVIRON M - 2 de couple, repêchages

10h30 AVIRON D - 2 de pointe sans barreur, séries

10h30 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Allemagne - Japon

11h00 BASKET M - phase de groupes, Soudan du Sud - Porto Rico

11h00 BOXE M - 51kg, éliminatoires - 1/16

11h00 HANDBALL D - tour préliminaire, Corée du Sud - Slovénie

11h15 NATATION M - 400m 4 nages, séries

11h15 TIR M - carabine 10m, qualifications

11h16 BOXE M - 57kg, éliminatoires - 1/16

11h30 AVIRON D - 2 de couple poids léger, séries

11h32 BOXE M - 71kg, éliminatoires - 1/16

11h40 GYM D - qualifications, subdivision 2

12h00 NATATION D - 200m libre, séries

12h00 SKATE D - street, préliminaires

12h00 TENNIS M/D - simple et double, 1er tour

12h04 BOXE M - 92kg, éliminatoires - 1/8

12h05 WATERPOLO M - tour préliminaire, Serbie - Japon

12h13 VOILE D - planche à voile, courses 1-4

12h30 AVIRON D - 4 de pointe sans barreur, séries

12h36 BOXE D - 50kg, éliminatoires - 1/16

12h45 HOCKEY SUR GAZON D - éliminatoires, Grande-Bretagne - Espagne

13h30 BASKET D - phase de groupes, Espagne - Chine

14h00 BADMINTON M/D/Mixte - simple et double, poules préliminaires

14h00 HANDBALL D - tour préliminaire, Suède - Allemagne

14h15 TIR A L'ARC D - équipes, 1/4

14h50 GYM D - qualifications, subdivision 3

15h00 WATERPOLO M - tour préliminaire, Italie -USA

15h30 RUGBY A 7 D - phase de poules, Irlande - Grande-Bretagne

15h35 VOILE D - skiff, courses 1-3

15h47 TIR A L'ARC D - équipes, 1/2

16h00 HANDBALL M - tour préliminaire, Danemark - Norvège

16h00 RUGBY A 7 D - phase de poules, Australie - Afrique du Sud

16h00 TENNIS DE TABLE Mixte - double, 1/4

16h30 RUGBY A 7 D - phase de poules, USA - Japon

16h35 WATERPOLO M - tour préliminaire, Croatie - Monténégro

17h00 FOOT D - éliminatoires, Nouvelle-Zélande - Colombie / Brésil - Japon

17h00 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Allemagne - Espagne

17h00 RUGBY A 7 D - phase de poules, France - Brésil

17h00 VOLLEY M - tour préliminaire, France - Serbie

17h22 BOXE D - 66kg, éliminatoires - 1/16

17h30 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Belgique - Nouvelle-Zélande

17h30 RUGBY A 7 D - phase de poules, Fidji - Canada

18h00 GYM D - qualifications, subdivision 4

18h00 RUGBY A 7 D - phase de poules, Nouvelle-Zélande - Chine

19h00 FOOT D - éliminatoires, Australie - Zambie / Espagne - Nigéria

19h00 HANDBALL D - tour préliminaire, Angola - Espagne

19h00 RUGBY A 7 D - phase de poules, Irlande - Afrique du Sud

19h00 SURF D - 2e tour

19h00 TENNIS M/D - simple et double, 1er tour

19h30 BADMINTON M/D/Mixte - simple et double, poules préliminaires

19h30 RUGBY A 7 D - phase de poules, Australie - Grande-Bretagne

19h30 WATERPOLO M - tour préliminaire, France - Hongrie

19h45 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Pays-Bas - France

20h00 RUGBY A 7 D - phase de poules, USA - Brésil

20h00 TENNIS DE TABLE M/D - simple, 1/32

20h15 HOCKEY SUR GAZON M - éliminatoires, Afrique du Sud - Grande-Bretagne

20h30 RUGBY A 7 D - phase de poules, France - Japon

21h00 BASKET D - phase de groupes, Serbie - Porto Rico

21h00 FOOT D - éliminatoires, France - Canada / USA - Allemagne

21h00 HANDBALL D - tour préliminaire, France - Pays-Bas

21h00 RUGBY A 7 D - phase de poules, Fidji - Chine

21h00 VOLLEY M - tour préliminaire, Slovénie - Canada

21h05 WATERPOLO M - tour préliminaire, Roumanie - Grèce

21h10 GYM D - qualifications, subdivision 5

21h30 RUGBY A 7 D - phase de poules, Nouvelle-Zélande - Canada

21h50 NATATION D - 200m libre, 1/2

23h48 SURF M - 2e tour

ats/lper