Le dernier rêve est passé pour Rafael Nadal

Il n’y aura pas une dernière médaille olympique pour Rafael Nadal. Après son élimination en simple, le Majorquin a été battu en quarts de finale du double.

Rafael Nadal et Carlos Alcaraz se sont inclinés 6-2 6-4 devant la paire américaine formée par Austin Krajicek et par Rajeev Ram. Face à deux redoutables spécialistes de l’exercice, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz n’ont pas eu vraiment leur chance. La barre était beaucoup trop haute pour l’ancien roi de Roland-Garros et son héritier.

On ne sait pas si Rafael Nadal a disputé sur le court Philippe Chatrier l’ultime rencontre de sa formidable carrière. Le Majorquin refuse toujours de se prononcer quant à son avenir. Mais ce tournoi olympique pour lequel il nourrissait de grandes ambitions a traduit une réalité implacable. A 38 ans après de longs mois perdus à soigner des blessures, Rafael Nadal n’est plus vraiment en mesure de tenir son rang.

ats/lper