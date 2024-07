La Suisse boycotte les JO 1956, mais gagne une médaille

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques, les épreuves ont lieu sur deux continents différents. L'Australie renonce à organiser les épreuves équestres car le pays impose une quarantaine aux chevaux venant de l'étranger. Le CIO décide donc d'organiser les compétitions équestres à Stockholm.

La Suisse y remporte une médaille de bronze en dressage par équipes. Les épreuves d'équitation se déroulent au mois de juin, alors que toutes les autres disciplines ont lieu au mois de novembre, en plein été austral. La Suisse, l'Espagne et les Pays-Bas boycottent les Jeux de Melbourne, en réaction à l'invasion soviétique de la Hongrie.

D'autres pays boycottent également les Jeux pour des raisons différentes. Le Liban, l'Egypte et l'Irak refusent de participer pour protester contre l'intervention militaire franco-britannique sur le canal de Suez. La Chine ne fait pas non plus le déplacement en Australie, car Taïwan participe à la compétition. Il faudra attendre les Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles pour que la Chine fasse son retour dans la compétition olympique.

