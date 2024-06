La Seine trop polluée à un mois et demi des épreuves

Selon les graphiques, le niveau de concentration en bactérie fécale E.Coli était supérieur à 1000 unités formant colonie (UFC)/100 ml, le seuil retenu par les fédérations internationales de triathlon et de natation en eau libre pour autoriser la tenue d'épreuves, quasiment tous les jours du 10 au 16 juin. Il atteignait ou dépassait même les 5000 unités les 11, 15 et 16 juin. Une hausse qui "s'explique par des rejets en amont liés aux pluies", selon la mairie et la préfecture.