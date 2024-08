La paire Böbner/Vergé-Dépré en quarts!

Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont brillamment validé leur ticket pour les quarts de finale du tournoi olympique de beachvolley. La paire suisse a disposé des Chinoises Xinya Xia et Chen Xue, no 11 mondiales, 29-27 21-17.

Face à des adversaires en crise à chaque réception en début de partie, les Suissesses ont commencé la rencontre à la perfection (8-1). Pris à froid, le duo asiatique a ensuite réduit progressivement son retard, sans jamais s'affoler, profitant d'une prestation trop irrégulière d'Esmée Böbner (13-14). La Lucernoise en difficulté contre les 190 cm de Chen Xue, la paire suisse a dû attendre sa 7e balle de set pour gagner une première manche devenue irrespirable (29-27). La régularité, dans tous les secteurs de jeu, de Zoé Vergé-Dépré et une Esmée Böbner plus précise à la finition au fil de la partie ont permis aux Suissesses de l'emporter en deux manches. Tanja Hüberli/Nina Brunner également en lice En quart de finale, Böbner et Vergé-Dépré seront confrontées soit aux Brésiliennes Carolina Salgado et Barbara Seixas, soit aux Australiennes Mariafe Artacho et Taliqua Clancy. Le deuxième duo suisse, Tanja Hüberli/Nina Brunner, jouera dimanche en début de soirée contre Liliana Fernandez/Paula Soria pour tenter d'imiter Böbner/Vergé-Dépré. ats/fg