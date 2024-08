La journée des Suisses

ATHLETISME

Lors du marathon olympique, les Suissesses ne sont pas parvenues à accrocher le top-15. Fabienne Schlumpf (33 ans) s'est classée au 16e rang, à 5'15'' de la gagnante Sifan Hassan. De son côté, Helen Bekele a bouclé son effort à 6'48'' de la tête, à la 22e place finale.

Marathon: Sifan Hassan (NED) l'emporte en 2h22m55s, record olympique / Jeux olympiques / 5 min. / aujourd'hui à 07:55

PENTATHLON MODERNE

Anna Jurt n'a pas démérité. L'Obwaldienne de 22 ans a terminé 11e de son 1er pentathlon moderne olympique. Grâce à une très belle performance sur la laser run avec 640 points, Anna Jurt a pu remonter 4 places sur cette dernière épreuve. Mais en raison d'un 200m libre plus compliqué où elle a réussi le moins bon temps en 2'28''96, Jurt savait que ce serait dur d'accrocher le top-10.

Finales: Michelle Gulyás (HUN) remporte l'or, Anna Jurt (SUI) 12e / Jeux olympiques / 5 min. / aujourd'hui à 11:00

CYCLISME SUR PISTE

Dernière athlète suisse engagée aux JO de Paris, Aline Seitz n'a pas démérité en omnium. La cycliste sur piste s'est classée à une solide 12e place. A mi-parcours, l'Argovienne de 27 ans pouvait encore imaginer un top-10. Neuvième du scratch et 11e du tempo, elle avait pris un bon départ dans la discipline-reine de la piste. Mais lors de la course à éliminatoire qui a suivi, Seitz a été éliminée très tôt. Elle a fait bonne figure en assurant 21 points dans la course aux points.

Omnium: Jennifer Valente (USA) médaillée d'or, Aline Seitz (SUI) 12e / Jeux olympiques / 2 min. / aujourd'hui à 17:00

ats/bur