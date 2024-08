La journée des Suisses

ATHLETISME

Le relais 4x100m féminin helvétique est en finale olympique. Le quatuor composé de Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet et Mujinga Kambundji a terminé 3e de sa demi-finale en 42''38.

Mujinga Kambundji a couru le deuxième meilleur dernier relais en 10''05, juste derrière l'Américaine Sha'Carri Richardson. Les Etats-Unis se sont imposés en 41''94 devant l'Allemagne en 42''15.

Relais 4x100m dames: les Suissesses se qualifient pour la finale en terminant 3es / Jeux olympiques / 3 min. / aujourd'hui à 08:50

Annik Kälin a bien commencé son heptathlon olympique. La Grisonne a remporté sa série du 100m haies en battant au passage son record personnel en 12''87. Elle a ensuite enchaîné avec une bonne performance à la hauteur, pour elle, avec une barre à 1m74.

Kälin occupe le 7e rang provisoire après deux épreuves avec 2047 points. C'est 150 points de moins que la leader, la Britannique Katarina Johnson-Thompson. La Belge Nafissatou Thiam est deuxième avec 2173 points.

Heptathlon, 100m haies dames: Annik Kälin (SUI) réalise son record personnel et est en tête après la première épreuve / Jeux olympiques / 1 min. / aujourd'hui à 08:50

GOLF

Morgane Métraux s’est donné le droit de rêver à un podium olympique jeudi. La Vaudoise a rendu une carte de -6 pour pointer provisoirement en tête au 2e tour.

La Genevoise Albane Valenzuela s’en est en revanche moins bien sortie que sa compatriote. Dans le par mercredi soir, elle a rendu une carte de +2 à l’issue d’un 2e tour dans lequel elle a commis 4 bogeys pour seulement 2 birdies.

2e tour, dames: Morgane Métraux (SUI) termine la journée avec un total de -8 sous le par / Jeux olympiques / 2 min. / aujourd'hui à 11:00

KITESURF

La Zurichoise Elena Lengwiler a été éliminée en demi-finale de la compétition de kitesurf à Marseille. Le titre est revenu à la Britannique Eleanor Aldridge.

PENTATHLON MODERNE

Alexandre Dällenbach a bien entamé sa compétition de pentathlon moderne aux JO de Paris. Le Valaisan de 33 ans né à La Réunion a pris la 5e place du tour de classement à l'escrime. La compétition se poursuit vendredi avec les demi-finales, où la moitié des concurrents (18 donc) s’affrontent dans chacune des épreuves suivantes: équitation (saut d'obstacles avec monture tirée au sort), escrime à nouveau, natation et laser run (course à pied et tir au laser), puis la finale samedi.

ats/adav