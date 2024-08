La journée des Suisses

ATHLETISME

Ditaji Kambundji s'est qualifiée pour les demi-finales du 100m haies olympique. La Bernoise a terminé 3e de sa série en 12''81. La vice-championne d'Europe a réussi le 13e meilleur chrono de ces séries, à 0''41 de son record de Suisse. La victoire est revenue à la Jamaïcaine Danielle Williams (12''59) devant l'Irlandaise Sarah Lavin (12''73). Les demi-finales se tiendront vendredi à 12h05 et la finale est agendée à samedi à 19h35.

100m haies, séries dames: Ditaji Kambundji (SUI) prend la troisième place de sa série et se qualifie pour les demi-finales / Jeux olympiques / 3 min. / aujourd'hui à 08:55

Cela n'a pas passé pour Jonas Raess lors des séries du 5000m. Le Zurichois de 30 ans a fini 12e de sa course en 13'55''04. Il fallait être dans les huit premiers et le 8e qualifié a coupé la ligne en 13'52''62.

5000m, séries messieurs: Jonas Raess (SUI) termine 12e de sa série et est éliminé / Jeux olympiques / 3 min. / aujourd'hui à 08:55

ESCALADE

Sascha Lehmann a réalisé une prestation décevante dans l'épreuve de difficulté en escalade, sur le site du Bourget. Le grimpeur bernois ne verra pas la finale olympique du combiné.

Lehmann a terminé au 18e rang, alors que seuls les huit premiers athlètes se qualifient pour la finale. Auteur d'une erreur assez tôt, le Suisse n'a pas atteint les prises les plus difficiles sur une voie qui aurait pourtant dû lui convenir. Il n'y aura donc aucun représentant helvétique en finale.

Bloc et difficulté, demi-finale messieurs: mauvaise voie de Sascha Lehmann (SUI), qui ne verra pas les finales / Jeux olympiques / 3 min. / aujourd'hui à 08:55

VOILE

Maud Jayet doit se contenter de la 4e place dans la catégorie ILCA 6. La Vaudoise a pris la 7e place de la dernière course, alors que la Norvégienne Line Flem Hoest s'est classée 2e et lui a pris le bronze. Rageant pour la navigatrice de 28 ans qui termine au pied du podium. Mais sur la dernière course, celle pour les médailles, elle n'a jamais réussi à faire mieux que 7e. Que ce soit lors du premier pointage intermédiaire ou tout au long de la course, la Vaudoise a conservé cette 7e place. Tandis que devant, la Norvégienne Line Flem Hoest a poussé pour assurer sa place sur le podium.

ILCA 6, course aux médailles: 7e de la dernière épreuve, Maud Jayet (SUI) termine 4e au classement général / Jeux olympiques / 3 min. / aujourd'hui à 13:00

Golf

Morgane Métraux, surtout, et Albane Valenzuela ont entamé de manière idéale le tournoi olympique. La Vaudoise pointe à un probant 3e rang - à égalité avec trois autres concurrentes -, la Genevoise en 13e position. Auteur de deux birdies sur les deux derniers trous, Morgane Métraux a rendu une carte de -2 pour se retrouver à 5 coups de la leader, la Française Céline Boutier. Albane Valenzuela est quant à elle dans le par, après un dernier trou compliqué conclu en trois putts, à égalité avec la tenante du titre et no1 mondial Nelly Korda.

1er tour: l'interview de la Lausannoise Morgane Métraux / Jeux olympiques / 4 min. / aujourd'hui à 13:00

