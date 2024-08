La journée des Suisses

TRIATHLON

La Suisse n'a pas décroché une deuxième médaille olympique en triathlon. Lors du relais mixte, les Helvètes ont pris la 7e place d'une course remportée par l'Allemagne devant les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Après les polémiques sur la qualité de l'eau de la Seine, les athlètes se sont lancés dans le bain. Max Studer a réussi un excellent premier relais pour transmettre le témoin virtuel à Julie Derron. La vice-championne olympique a maintenu la Suisse dans le coup et sur le podium provisoire. C'est par la suite que les choses se sont gâtées pour les Helvètes. Débarqué à la der pour remplacer Simon Westermann, Sylvain Fridelance n'a pas pu faire de miracle. Le Vaudois a bouclé son effort avec le 11e temps en 20'47. Studer avait réalisé son pensum en 20'08. Les quelques secondes perdues par Fridelance n'ont pas pu être récupérées par Cathia Schär.

ATHLETISME

Les Suisses ont connu des difficultés lundi matin à Paris. Yasmin Giger, Léonie Pointet et Lionel Spitz n'ont pas passé le cap des repêchages. La Thurgovienne a pris la 5e place de sa série du 400m haies en 55''18. Elle aurait dû battre son record personnel de 54''77 pour passer en demi-finales. Sur le 200m, Pointet a fini 4e d'une série enlevée par l'Australienne Torrie Lewis en 23''08. La Vaudoise a couru en 23''37, mais seule la gagnante avait droit de continuer son parcours. Spitz a lui pris la 4e place de sa série du 400m en 45''51 et il ne lui a pas manqué grand-chose puisque le 2e de sa course, le Botswanais Leungo Scotch, est passé en 45''33.

En séries du 400m haies, Julien Bonvin a pris la 6e place en 49''82. Le Valaisan devra passer par les repêchages. Bonvin est demeuré loin de son record de 48''59.

Aux qualifications à la perche, Angelica Moser et Pascale Stöcklin sont entrées en lice. Si la nouvelle recordwoman de Suisse (4m88) a franchi 4m55 à sa première tentative pour se qualifier, cela s'est moins bien passé pour la perchiste entraînée par Nicole Büchler qui a vu son concours prendre fin prématurément. Après avoir effacé 4m20 à son premier essai, elle a buté à trois reprises sur une barre à 4m40.

"J'étais totalement vidée, a-t-elle lancé. Ce n'est pas si grave de partir si tôt. Des fois, ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, j'ai un peu perdu mes sensations et je suis sortie de ma routine. Il faut dire que dans ce grand stade, le bruit est incroyable et c'est hyper intense." A noter que 20 perchistes prendront part à cette finale puisque les 12 meilleures sont qualifiées et que 9 filles se sont classées au 12e rang à égalité.

