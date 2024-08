La journée des Suisses

BEACHVOLLEY

Trois sur trois pour Esmée Böbner et Zoé Vergé-Depré aux JO de Paris. Pour leur ultime match de poule, les Suissesses ont dû s'employer pour venir à bout des Paraguayennes Giuliana Poletti et Michelle Valiente (23-21 18-21 15-12). Ce succès permet au duo helvétique de terminer à la première place du groupe D. Nina Hüberli/Tanja Brunner ont souligné leurs ambitions en surclassant les Françaises Lézana Placette/Alexia Richard lors de leur dernier match de poule. Elles auront ainsi survolé leur groupe. La paire s'est imposée 21-11 21-8 et pourra aborder les 8es de finale en favorites, face à une paire classée deuxième de son groupe.

Poule D, Vergé-Dépré/Böbner (SUI) – Amarilla/Poletti (PAR) (23-21, 18-21, 15-12): la paire suisse remporte son 3e match de suite / Jeux olympiques / 4 min. / aujourd'hui à 11:00



AVIRON

Aurelia-Maxima Janzen (20 ans) a pris la neuvième place des JO de Paris en skiff. Lors de la finale B, la Bernoise s'est classée troisième et a ainsi manqué d'un rien (1''4) le diplôme olympique.

ATHLETISME

Les deux Suissesses engagées dans les repêchages du 800m des JO de Paris ont connu des destins divers. Valentina Rosamila s'est qualifiée pour les demi-finales alors qu'Audrey Werro a été éliminée.

800m dames, repêchage: Audrey Werro (SUI) ne parvient pas à se qualifier / Jeux olympiques / 3 min. / aujourd'hui à 08:55

NATATION

Le quatuor suisse (Jérémy Desplanches, Roman Mityukov, Nils Liess et Antonio Djakovic) a signé le 15e temps des séries du 4x100m 4 nages, en 3'38''74, loin du record national (3'35''46) établi par le carré d'as Mityukov-Desplanches-Ponti-Djakovic lors des Mondiaux 2023 à Fukuoka. Et loin aussi du huitième ticket de finaliste, obtenu par l'Allemagne en 3'32''51. Pour sa dernière sortie au plus haut niveau, Desplanches n'est pas parvenu à s'offrir une ultime grande finale.

Relais 4x100m 4 nages, séries messieurs: pas de miracle pour le quatuor suisse / Jeux olympiques / 3 min. / aujourd'hui à 08:55

PLANCHE A VOILE

Elia Colombo a manqué de peu une place en demi-finale des JO en IQFoil à Marseille. Lors de son quart de finale, le Tessinois âgé de 28 ans a fini au troisième rang, alors que seuls les deux premiers étaient qualifiés pour la suite de la compétition.

GOLF

Joel Girrbach se situe autour de la mi-classement (60 participants) du tournoi olympique après le 3e tour. Le Thurgovien a bouclé son parcours en 70 coups, deux de moins que la veille. Girrbach (31 ans), qui a été promu cette année sur le circuit européen PGA, a réalisé cinq birdies et 4 bogeys. Lors du premier tour, il avait effectué ses 18 trous en 69 coups.

