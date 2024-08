La journée des Suisses

TIR

Chiara Leone (26 ans) a remporté la médaille d'or de la carabine 50m 3 positions, record olympique à la clef! L'Argovienne de 26 ans succède au palmarès à une autre Suissesse, Nina Christen, sacrée à Tokyo. Leone a devancé l'Américaine Sagen Maddalena et la Chinoise Qiongyue Zhang. Elle a longtemps figuré entre la deuxième et la troisième place avant de faire la différence dans le tir debout, où elle a fait preuve d'une belle régularité. Elle a totalisé 464,4 points contre 463 à sa dauphine.

NATATION

Noè Ponti n'a pas eu à forcer son talent dans La Défense Arena. Le Tessinois a décroché son ticket pour les demi-finales du 100m papillon aux JO de Paris, en signant le 3e temps des séries. Présent dans la même série que Kristof Milak, Ponti a été nettement battu par le Hongrois (1er des séries en 50''19). Mais il a parfaitement maîtrisé son sujet, nageant en 50"65, pour s'offrir une ligne d'eau centrale lors des demi-finales prévues dès 21h05 ce soir.

AVIRON

Roman Röösli et Andrin Gulich ont décroché une médaille de bronze en deux sans barreur à Vaires-sur-Marne! Le Lucernois et le Zurichois apportent une 5e médaille à la Suisse, la 3e en bronze. Le duo helvétique a parfaitement géré sa finale. Lors du sprint, les champions du monde et d'Europe 2023 ont produit un bel effort pour terminer avec près d'une seconde d'avance sur le bateau roumain. La course a été remportée par les Croates, vainqueurs sur le fil devant les Britanniques. Déception en revanche pour Raphaël Ahumada et Jan Schäuble en deux de couple poids léger. Le Vaudois et le Nidwaldien ont terminé 4es de la finale à Vaires-sur-Marne. Succès des Irlandais.

ATHLETISME

Mujinga Kambundji a maîtrisé son sujet dans le 1er tour du 100m aux JO de Paris. La Bernoise a réussi un chrono de 11''05 pour prendre la 2e place de sa série (12e temps total). Géraldine Frey et Salomé Kora ont en revanche manqué leur affaire et passent à la trappe. Placée dans la 7e et avant-dernière série, Kambundji a pu gérer son effort dans les derniers mètres pour s'assurer l'une des 3 places directement qualificatives pour les demi-finales de samedi soir.

VOILE

Sébastien Schneiter (28 ans) et Arno de Planta (25 ans) ont pris la 6e place de la Medal Race de 49er à Marseille. Les Romands terminent à la 8e place. Le Genevois et le Vaudois se sont classés 6 fois dans le top-6 (une course gagnée) lors des 12 courses de qualifications, mais ils ont également terminé 4 fois au-delà du top-15. Les Espagnols Diego Botin et Florian Trittel ont décroché l'or.

GOLF

Premier golfeur suisse de l'ère moderne aux JO, Joel Girrbach a connu un deuxième jour sans. Il a commis 4 bogeys lors de la deuxième partie du second tour. Sur le circuit, Joel Girrbach aurait manqué le cut. Il a pourtant réussi un excellent départ après un premier tour réussi (2 sous le par). A mi-parcours, Girrbach occupait même le 11e rang avec un score de 5 sous le par.

PLANCHE A VOILE

Les Medal Series réservées à la planche à voile, prévues vendredi, ont été repoussées d'une journée. En cause: une absence quasi totale de vent. Pour samedi, le retour du mistral est annoncé sur le sud de la France. Qualifié in extremis, pour la suite de la compétition, Elia Colombo peut continuer de rêver à une médaille. Le format de la compétition est tel que tout est possible parmi les 10 participants: avec un quart de finale, une demi-finale et une finale à disputer.

