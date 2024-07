La journée des Suisses

Triathlon

Superbe Julie Derron! La Zurichoise de 27 ans a remporté la médaille d'argent du triathlon des Jeux olympiques de Paris. Il s'agit pour la délégation suisse de la deuxième médaille après le bronze obtenu par la tireuse jurassienne Audrey Gogniat. Derron n'a été devancée que par la Française Cassandre Beaugrand.

Derron a créé une certaine surprise en décrochant un podium olympique. La Zurichoise, plus à l'aise dans le format sprint, n'est jamais montée sur un podium dans des championnats du monde et n'occupe que le 10e rang du classement mondial, et le 28e en Série mondiale.

Les messieurs n'ont pas imité l'exploit de Julie Derron. Max Studer et Adrien Briffod ont terminé respectivement 40e et 49e d'une course remportée par le Britannique Alex Yee.

Aviron

La Suisse est passée tout près de la médaille en quatre de couple féminin. Célia Dupré, Lisa Lötscher, Fabienne Schweizer et Pascale Walker ont terminé 4es de la finale, à 00"42 du bronze. Les Suissesses ont réalisé un "finish" impressionnant mais il leur a manqué quelques mètres pour rattraper l'embarcation allemande. La course a été gagnée par les Britanniques, qui ont dépassé les favorites néerlandaises sur la ligne.

Chez les hommes, le quatre de couple helvétique composé de Scott Bärlocher, Dominic Condrau, Maurin Lange et Jonah Plock n'a pas pu se mêler à la lutte pour les médailles. Les quatre Suisses ont terminé 6es et dernier d'une finale remportée par les Pays-Bas. Le quatuor suisse a signé un temps de 5'58''04, à plus de 16 secondes des vainqueurs. Le podium a été complété par les Italiens et les Polonais.

En deux de couple poids léger, le Vaudois Raphaël Ahumada et le Nidwaldien Jan Schaüble se sont qualifiés sereinement pour la finale. Vainqueurs aisés de leur série 3 jours plus tôt, Ahumada (23 ans) et Schäuble (24 ans) ont maîtrisé leur sujet en demi-finale. Le Vaudois et le Nidwaldien, doubles champions d'Europe et vice-champions du monde 2023, ont pris la 2e place de leur course derrière l'embarcation irlandaise.

Enfin, en deux sans barreur, la paire Andrin Gulich et Roman Röösli a obtenu sa qualification pour la finale. Le duo a ainsi corrigé son départ raté en séries, quand une place directe en finale lui avait échappé. Après un succès en repêchage et la 2e place de sa demi-finale, l'embarcation suisse se retrouve là où elle souhaitait être.

Beachvolley

Tanja Hüberli et Nina Brunner continuent de faire forte impression dans le tournoi olympique. La Schwytzoise et la Zougoise ont écrasé les Allemandes Ludwig/Lippmann mercredi, 21-9 21-15.

Le meilleur duo suisse n'a eu besoin que de 33 minutes pour plier l'affaire au pied de la Tour Eiffel et ainsi assurer leur qualification pour les huitièmes de finale. Elles joueront leur troisième et dernier match de groupes samedi face aux Françaises Lézana Placette et Alexia Richard.

Natation

Roman Mityukov s'est aisément qualifié pour les demi-finales du 200m dos en signant le meilleur temps des séries. Eliminé pour un centième de seconde dès les séries du 100m dos, il a mis les choses au point dans sa discipline de prédilection. Le double médaillé mondial a remporté sa série en 1'56''62, reléguant l'Américain Ryan Murphy à 0''41. Les demi-finales sont programmées dès 21h47 mercredi soir.

De son côté, Lisa Mamié a manqué son affaire en séries du 200m brasse, comme sur 100m brasse. La Zurichoise, auteure du 17e temps, est passée à la trappe pour 0''11. Double médaillée européenne dans la discipline (or en 2022, bronze en 2024), Mamié a nagé en 2'26''39. Elle est restée à plus de 4 secondes de son record de Suisse et à plus d'une seconde et demie de son meilleur temps de l'année établi aux Mondiaux de Doha en février. La Zurichoise est réserviste pour les demi-finales.

Tir

Grosse déception pour Christoph Dürr lors des qualifications de la carabine 50m trois positions. Le St-Gallois n'a obtenu que 586 points et a fini 22e. Cinquième des Mondiaux l'an passé, Dürr aurait dû terminer dans le top-8 pour se hisser en finale. Il a perdu toutes ses chances dans le tir debout, commettant quelques erreurs qui lui ont coûté cher.

