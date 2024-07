La journée des Suisses

Aviron

Pour ses premiers JO, Aurelia-Maxima Janzen a décroché une place en demi-finales du skiff féminin. La Bernoise de 20 ans a atteint son objectif en se classant 2e de sa série des quarts de finale, au terme d'une prestation très convaincante.

Durant la majeure partie de la course, la vice-championne d'Europe 2023 est parvenue à caler son rythme sur celui de la championne olympique de Tokyo 2021, la Néo-Zélandaise Emma Twigg (1re).

En revanche, le 4 de pointe sans barreur masculin devra, lui, se contenter de la finale B des JO de Paris. Le quatuor formé de Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth et de Joel Schürch a terminé 5e de son repêchage. Seuls les 2 meilleurs temps étaient synonymes de qualification pour la grande finale.

Natation

Enfin une bonne nouvelle pour la natation suisse aux JO de Paris! Noè Ponti a parfaitement tenu son rang dans le grand bassin de La Défense Arena. Le Tessinois a décroché son ticket pour les demi-finales du 200m papillon en signant le 3e temps des séries.

En lice dans la 3e des 4 séries, Ponti a réalisé sans trop forcer 1'54''77, à 0''57 de son record national établi lors des demi-finales des Mondiaux 2022 à Budapest.

Pas de miracle en revanche pour le relais masculin sur le 4x200m libre. Antonio Djakovic, Nils Liess, Jérémy Desplanches et Tiago Behar ont pris la 8e et dernière place de leur série et ne verront pas la finale. Les 4 Suisses ont couvert la distance en 7'18''06, soit à environ 12 secondes du record de Suisse. Les Etats-Unis ont devancé la France et l'Allemagne.

Voile

Elia Colombo a alterné le très bon et le moins bon à l'occasion de la 2e journée des régates de planche à voile, catégorie IQ-Foil, à Marseille. Le frère du vététiste Filippo s'est respectivement classé 6e, 22e , 7e, 10e et 11e. En tenant compte de son 9e rang de lundi, le Tessinois pointe au 9e rang après 6 courses. L'objectif de surfeur est de terminer 10e afin de se qualifier pour la Medal Race.

En 49er, Sébastien Schneiter et Arno de Planta ont quant à eux connu une meilleure journée que la veille. Les deux navigateurs genevois ont remporté une course, avant de terminer 5es puis 13es des deux suivantes. Ces bons résultats leur permettent de réintégrer le top-10 provisoire à la 7e place. Ils tenteront d'y rester à l'issue de la régate de mercredi afin de se qualifier pour la Medal Race qui aura lieu jeudi.

BMX

Grosse déception sur le skatepark de la Concorde pour Nikita Ducarroz. La Genevoise n'a pas passé le cap des qualifications pour la finale en BMX freestyle. Ducarroz a pris la 10e place alors que seules les 9 premières ont le droit à la finale.

Il lui a manqué presque 3,5 points sur la Française Laury Perez, 9e. La médaillée de bronze des JO de Tokyo, qui compte également 2 médailles d'argent aux Mondiaux (21 et 22), n'a semble-t-il jamais vraiment trouvé son rythme dans la chaleur parisienne.

Tennis

Pour la première fois depuis 2008, le tournoi olympique ne sourira pas aux Suisses. L’élimination au deuxième tour de Stan Wawrinka (ATP 149) a rompu une belle tradition. Médaillé d'or en double en 2008, le Vaudois s’est incliné 6-4 7-5 en toute logique devant Alexei Popyrin (63) pour mettre déjà un point final à la présence suisse dans ce tournoi. Malgré le soutien inconditionné du public, Stan Wawrinka n’a pas eu vraiment sa chance face à l’Australien. Il ne s’est pas, ainsi, procuré la moindre balle de break sur ses onze jeux de relance.

Face à l’homme qui l’avait battu l’an dernier en finale de l’ATP 250 d’Umag, Stan Wawrinka a eu la mauvaise idée de perdre son service au premier jeu. Dans le second set, il a cette fois fait la course en tête jusqu’à 5-5 avant de concéder un dernier break.

Hippisme

Andrina Suter ne gardera pas un souvenir impérissable de ses Jeux de Paris. Avec son cheval Fibonacci, la Schaffhousoise de 32 ans a nettement manqué sa qualification pour la finale du dressage. Sur le manège situé devant le château de Versailles, Suter n'a obtenu que 65,590 points dans le groupe C des qualifications. Un score bien insuffisant pour se classer dans le top-2 de son groupe ou pour obtenir l'un des 6 meilleurs résultats qui lui aurait permis de se qualifier pour la finale où lutteront les 18 meilleurs cavaliers.

Canoë/kayak

Martin Dougoud a idéalement entamé ses Jeux olympiques en réalisant le 6e temps des qualifications de kayak slalom. Le Genevois de 33 ans a franchi les 23 portes du parcours sans commettre d'impair lors de son 1er passage, en 1'26'30''. S'il réédite cette performance jeudi en demi-finale (15h30), Dougoud devrait pouvoir atteindre la finale olympique prévue le même jour (17h30).

Comme en kayak, Alena Marx disputera la demi-finale du slalom en canoë mercredi. La Suissesse a réalisé le 16e temps des qualifications. La Bernoise de 23 ans tentera de faire mieux que dimanche, lorsqu'elle a échoué assez loin de la finale (19e). Elle devra réaliser l'un des 10 meilleurs temps sur son unique passage mercredi (15h30).

Badminton

Jenny Stadelmann a remporté son 2e match de poules du tournoi olympique de badminton face à l'Irlandaise Rachael Darragh. Victorieuse en 3 manches, 13-21 24-22 21-15, la Zurichoise a eu chaud dans le 2e set lorsqu'elle a sauvé un volant de match. Elle s'est ensuite envolée dans la manche décisive pour apporter à la Suisse un 1er succès aux JO depuis 2008 et Jeanine Cicognini. Sa défaite en 2 sets concédée dimanche contre la championne olympique de 2016, Carolina Marin, l'empêchera toutefois de terminer en tête de ce groupe L. La Suissesse ne jouera donc pas les 8es de finale.

