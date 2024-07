La journée des Suisses

Tir

La Suisse a glané sa première médaille aux JO de Paris 2024 grâce à Audrey Gogniat (21 ans)! A Châteauroux, la Jurassienne a obtenu le bronze lors de l'épreuve du tir à la carabine à air comprimé à 10m. Victoire pour la Sud-Coréenne Hyojin Ban, qui a devancé la Chinoise Yuting Huang.

Déjà 3e lors des qualifications dimanche, Gogniat a fait preuve d'une grande régularité durant sa finale, figurant sur le podium durant l'ensemble de la compétition. Malgré la pression, la Noirmontaine a su garder la tête froide, ne réalisant qu'un tir inférieur à 10 points sur 22 tentatives!

Carabine à air comprimé (10m), finale: Audrey Gogniat (SUI) est médaillée de bronze! / Jeux olympiques / 1 min. / aujourd'hui à 08:55

Aviron

Vainqueurs du repêchage, Andrin Gulich et Roman Röösli ont obtenu leur billet pour les demi-finales olympiques du 2 sans barreur. Les deux Suisses tenteront de rejoindre la finale mercredi,

Les champions du monde en titre ont bien réagi après leur décevante 4e place obtenue en séries dimanche. Ils se sont imposés en 6'47''38, avec près de 3 secondes d'avance sur les Italiens, 2es.

Les 4 de couple masculin et féminin helvétiques se sont qualifiés pour la finale olympique en passant par les repêchages.

Longtemps en tête, le quatuor suisse composé de Scott Bärlocher, Dominic Condrau, Maurin Lange et Jonah Plock a finalement terminé 2e en résistant au retour des Norvégiens. Médaillés d'argent aux derniers Européens, ils devront sortir le grand jeu mercredi (12h26) pour espérer décrocher une breloque.

Fabienne Schweizer, Célia Dupré, Pascale Walker et Lisa Lötscher ont quant à elles terminé en trombe pour s'imposer devant le quatuor chinois. Elles pourront aussi se battre pour une médaille mercredi (12h38).

Paris 2024 - Aviron Deux de pointe, repêchage: la paire suisse remporte son repêchage et est qualifiée en demi-finale / Jeux olympiques / 1 min. / aujourd'hui à 08:55

Judo

Enorme désillusion pour Nils Stump. No3 mondial en catégorie moins de 73 kg, le Zurichois a été éliminé d'entrée aux JO de Paris 2024. En 16es de finale, le sociétaire d'Uster a perdu au golden set face au Mongol Erdenebayar Batsaya sur wazari.

Offensif et déterminé d'entrée, le champion du monde 2023 a fini par craquer au plus mauvais moment, face au no26 de la hiérarchie mondiale. Il y a 3 ans, Stump avait déjà connu l'élimination au 1er tour des JO de Tokyo.

-73 kg, éliminatoires: Nils Stump (SUI) est éliminé par Erdenbayar Batzaya (MGL) / Jeux olympiques / 2 min. / aujourd'hui à 08:55

Beachvolley

Tanja Hüberli et Nina Brunner ont remporté leur 1er match de poules du tournoi olympique de beachvolley. La meilleure paire helvétique a battu les Espagnoles Daniela Alvarez et Tania Moreno au stade Tour Eiffel (21-12 21-19). Hüberli et Brunner, qui peuvent nourrir des espoirs de médaille, ont été solides pour éviter de disputer un 3e set.

Groupe F, Suisse - Espagne (21-12; 21-19): les Suissesses l'emportent face aux Espagnoles / Jeux olympiques / 4 min. / aujourd'hui à 12:00

Hippisme

L'équipe de Suisse n'a finalement pas signé d'exploit dans le concours complet des JO de Paris. Troisième avant le saut d'obstacles grâce à la pénalité de 20 points infligée au Japon pour un changement de cheval, elle a reculé au 5e rang.

Concours complet par équipe: La Grande-Bretagne en or devant la France et le Japon, la Suisse 5e / Jeux olympiques / 6 min. / aujourd'hui à 13:00

Dans la course à la médaille au concours complet individuel, Felix Vogg ne sera pas sur le podium à l'issue de de l'épreuve finale du saut d'obstacles. Sur Dao De l'Océan, le cavalier suisse a commis une seule erreur fatale dans le parc du château de Versailles. Le cavalier d'origine allemande doit finalement se contenter du 8e rang.

Concours complet individuel, saut d'obstacles, finale: Felix Vogg (SUI) se classe 8e / Jeux olympiques / 1 min. / aujourd'hui à 13:00

VTT

Pas de médaille pour Mathias Flückiger et Nino Schurter lors de l'épreuve olympique de cross-country. A Elancourt, Flückiger a pris la 5e place d'une course gagnée par Tom Pidcock, alors que Schurter a terminé au 9e rang.

Cross-country: Tom Pidcock (GBR) en or devant le Français Koretzky / Jeux olympiques / 3 min. / aujourd'hui à 13:00

ats/tai