La journée des Suisses

Aviron

Andrin Gulich et Roman Röösli devront passer par les repêchages pour tenter d'accéder aux demi-finales olympiques du deux sans barreur. Champions du monde en titre, ils n'ont fini que 4es de leur série. Le duo helvétique a calé sur les derniers mètres dans une série relevée. Le Zurichois et le Lucernois ont longtemps mené avant de devoir laisser passer les Espagnols et les Néo-Zélandais. Et pour ne rien arranger, les Irlandais les ont encore devancés à la photo-finish, pour 2 centièmes.

Raphaël Ahumada et Jan Schäuble ont d'emblée donné du crédit à leurs espoirs de médaille olympique en se qualifiant souverainement pour les demi-finales du deux de couple poids léger. Ils ont remporté leur série avec une nette avance. Le Vaudois et le Nidwaldien, champions d'Europe l'an dernier, ont mené la course de bout en bout. Ils ont devancé l'Espagne de 4 secondes et la France de 7 secondes. Les demi-finales ont lieu mercredi.

Le quatre de pointe sans barreur helvétique devra de son côté en passer par les repêchages. Et sa tâche s'y annonce encore très difficile. Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth et Joel Schürch ont pris la 4e et dernière place de sa série, loin des trois premiers (Etats-Unis, Australie, France).

Badminton

L'Argovien Tobias Künzi a offert une belle résistance au no 6 mondial, le Chinois Li Shi Feng, dans son premier match du tournoi olympique. Il s'est incliné 21-13 21-13 et garde une toute petite chance avant son 2e match. Künzi a pris plusieurs fois l'offensive et réussi quelques jolis coups gagnants. Lors du 2e set, il a longtemps fait jeu égal avec le grand favori, avant de céder. Il a fait preuve d'un certain brio mais la constance lui a manqué face à son prestigieux rival.

Escrime

L'aventure olympique d'Alexis Bayard n'aura duré que six petites minutes. Le gaucher valaisan a été sorti dès les 16es de finale du concours à l'épée. Tout comme Pauline Brunner la veille, Bayard a subi une douche froide. La tête de série no 15 n'a pas pu déployer son jeu face au Belge Neisser Loyola (no18) et s'est incliné 15-9.

Judo

L'aventure olympique de Binta Ndiaye s'est terminée en 8es de finale des JO de Paris. Un wazari subi à une minute de la fin de son combat chez les moins de 52kg contre l'Israélienne Gefen Primo a précipité l'élimination de la Vaudoise. Binta Ndiaye s'est battue jusqu'à l'ultime seconde, sans parvenir à déstabiliser sa plus expérimentée adversaire. En 16es de finale, Binta Ndiaye avait battu l'Argentine Sofia Fiora par ippon après seulement 1'10'' d'un combat maîtrisé à la perfection.

Natation

Malade, Antonio Djakovic n'a pas non plus pu tirer son épingle du jeu sur 200m libre aux JO de Paris. Le Zurichois de 21 ans s'arrête en séries, après avoir réussi le 17e temps, en 1'47''46, à 0''07 d'une qualification en demi-finale. Cette issue est cruelle pour Antonio Djakovic, quadruple médaillé européen (argent sur 200 et 400m en 2022, bronze sur 200 et sur 400m en 2024). Un gros refroidissement a réduit à néant le travail accompli depuis trois ans.

Roman Mityukov n'a pas sauvé l'honneur helvétique. Comme Antonio Djakovic sur 200m libre, le Genevois a signé le 17e temps des séries du 100m dos. Mityukov, réserviste pour les demi-finales de dimanche soir (comme Djakovic), a réalisé un chrono de 53''94. Il échoue à... un centième de seconde d'une place en demies. Son meilleur temps de l'année est de 53''58. Mais il est surtout attendu sur 200m dos à Paris. Thierry Bollin a en revanche manqué nettement le coche dans ses séries matinales. Le Bernois a terminé 26e en 54''21, loin de son record personnel établi en avril (53''67).

Lisa Mamié a échoué dès les séries du 100m brasse aux JO de Paris. La Zurichoise, vice-championne d'Europe 2024 dans la spécialité, a signé le 23e temps des séries en 1'07''65. Elle aurait dû nager en 1'06''88 pour faire partie des 16 demi-finalistes. Son meilleur chrono 2024 est de 1'06''77, réalisé en avril...

Tir

La Nidwaldienne Nina Christen et la Jurassienne Audrey Gogniat ont connu des fortunes diverses à l'occasion des qualifications de l'épreuve de tir à air comprimé à 10 mètres des JO de Paris. Médaillée de bonze, dans cette discipline aux JO de Tokyo en 2021, Christen a été éliminée, terminant 23e sur 43. La Franc-Montagnarde du Noirmont, a elle, réalisé une qualification XXL, terminant 3e avec 632,6 points. La Jurassienne a même été la plus adroite lors de la sixième et dernière série de dix tirs.

Hippisme

Les spécialistes suisses de concours complet peuvent nourrir 2 espoirs de médaille. Avant l'ultime épreuve (le saut), ils pointent à la 4e place par équipes, un rang également occupé par Felix Vogg en individuel.

Cinquième du dressage la veille, Vogg, qui dispute ses 3es Jeux, est dans la forme de sa vie sur Dao de l'Ocean. Dans le décor somptueux autour du château de Versailles, il a parcouru les 5 km de l'épreuve de cross-country, parsemés de 45 obstacles, sans la moindre faute, en passant sous les 9'02 imparties. Une performance que seuls 10 cavaliers sur 64 ont réussie. Avec un total de 22,10 points, il n'affiche que 0,1 point de retard sur le 3e du classement général provisoire, l'Australien Christopher Burton, et 4,3 sur le leader allemand Michael Jung.

Les Romands peuvent aussi se réjouir. Par équipes, la Suisse est en course pour le podium, l'objectif élevé que le Fribourgeois Robin Godel et l'expérimentée Valdo-Valaisanne Mélody Johner caressaient avant le départ. Godel (sur Grandeur de Lully) comme Johner (Toubleu de Rueire) n'ont commis aucune faute et ont su ne pas prendre trop de risques pour éviter les terribles mésaventures qu'ont connues leurs rivaux allemands (chute de Christoph Wahler) ou australiens.

Au plan individuel, Godel et Johner sont respectivement 26e et 30e. Mais ils donneront tout pour l'équipe: celle-ci, avant l'ultime épreuve du saut de lundi, ne compte que 8,6 points de retard sur le Japon, 3e. Cela correspond par exemple à un peu plus de deux fautes sur une barre. Le titre devrait se jouer entre la France et la Grande-Bretagne.

VTT

Pas de médaille suisse lors de l'épreuve olympique de cross-country féminin. A Elancourt, Alessandra Keller n'a pu faire mieux que 7e, à 4'41" de Pauline Ferrand-Prévot. La grande favorite française a fêté une victoire écrasante à domicile devant l'Américaine Haley Batten et la Suédoise Jenny Rissveds.

La Nidwaldienne n'a pu suivre les meilleures dont Pauline Ferrand-Prévot, Haley Batten et Jenny Rissveds. Keller a fait un immense effort pour revenir sur les 2 dernières citées, mais elle a payé cela en fin de course. De la 4e place, la dominatrice du classement de la Coupe du monde a rétrogradé à la 7e place. La 2e Suissesse, Sina Frei, a disputé une course anonyme, elle qui avait décroché l'argent au Japon.

TENNIS

Viktorija Golubic (WTA 79) n'a pas signé d'exploit au 1er tour du tournoi olympique. La Zurichoise s'est inclinée 6-3 6-4 devant Jessica Pegula (WTA 6), tête de série no 5. L'Américaine a nettement dominé les débats sur le Court Suzanne-Lenglen, même si elle a concédé le break d'entrée.

KAYAK

Alena Marx a clairement manqué la finale qu'elle visait en kayak monoplace. La Bernoise de 23 ans s'est classée 19e en demi-finales. Il lui a manqué plus de 17 secondes pour atteindre la 12e place nécessaire, avec un temps de course d'un peu plus de 2 minutes. Marx aura encore 2 chances de remporter une médaille lors de ses 2es Jeux d'été: mercredi en canoë monoplace et dimanche en kayak-cross.

ats/efas