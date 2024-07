La journée des Suisses

Aviron

Le quatre de couple féminin et son homologue masculin n'ont pas réussi à décrocher l'un des tickets donnant directement accès à la finale olympique sur le plan d'eau de Vaires-sur-Marne. Ils disputeront tous les deux un repêchage lundi. De son côté, la Bernoise Aurélia-Maxima Janzen a franchi le cap des éliminatoires du skiff, décrochant son billet pour les quarts de finale.

Aurelia-Maxima Janzen (SUI) est qualifiée pour les quarts de finale / Jeux olympiques / 8 min. / aujourd'hui à 08:55

Escrime

Pauline Brunner a été éliminée dès son entrée en lice dans l'épreuve individuelle à l'épée des JO de Paris. En 16es de finale, la Chaux-de-fonnière a été sortie par l'ancienne double championne du monde juniors, l'Américaine Hadley Husisian 11-12-après prolongation. La défaite est rageante pour la Neuchâteloise qui a mené 5-2 et systématiquement pris l'initiative durant son premier duel olympique.

Pauline Brunner (SUI) s'incline face à l'Américaine Hadley Husisian (11-12) / Jeux olympiques / 3 min. / aujourd'hui à 11:30

Natation

Premier nageur suisse à entrer en lice à La Défense Arena, Antonio Djakovic a manqué son affaire sur 400m libre. Malade, le Zurichois a dû se contenter d'un chrono de 3'49''77, soit 6 secondes de plus que son record de Suisse.

400m nage libre, Antonio Djakovic (SUI) passe à côté de sa course / Jeux olympiques / 5 min. / aujourd'hui à 08:55

Tir

Jason Solari n'a pas signé d'exploit à l'occasion des qualifications de l'épreuve du pistolet à air comprimé à 10m. Le Tessinois, jamais parmi les meilleurs dès le début de la compétition, s'est classé 20e sur 33 participants. Seuls les 8 premiers se sont qualifiés pour la finale.

Cyclisme

Appelée à remplacer la vice-championne olympique de Tokyo 2021 Marlen Reusser, forfait à cause d'une infection virale, Elena Hartmann n'est pas parvenue à créer la surprise à l'occasion du contre-la-montre féminin des JO de Paris. La Grisonne (33 ans) a obtenu le 17e rang (à 3'20'') d'une course disputée entre le coeur de la capitale française et le bois de Vincennes sur 32,4 km.

Contre-la-montre: Elena Hartmann (SUI) termine au 17e rang / Jeux olympiques / 1 min. / aujourd'hui à 13:00

Tennis

Stan Wawrinka devra patienter avant de disputer son 1er tour dans le tournoi olympique. Son duel avec le Russe Pavel Kotov, programmé en dernière rotation sur le court Simonne-Mathieu de Roland-Garros samedi, a en effet été reporté à dimanche en raison de la pluie. La décision a été prise avant 16h.

JO Express - Samedi 27 juillet 2024 / RTS Sport / 2 min. / aujourd'hui à 13:41

ats/btro