La joie de Félix, les larmes d'Alexis: contraste chez les Lebrun

Les frères Lebrun n'ont pas connu le même sort en huitièmes de finale du tournoi de tennis de table. L'aîné Alexis (20 ans) a été éliminé, tandis que le cadet Félix (17 ans) s'est qualifié pour les quarts de finale.

Félix Lebrun, tête de série no 3, a résisté au retour de l'Allemand Dimitrij Ovtcharov (no 9) pour s'imposer 4 sets à 3. Alexis Lebrun (no 11) n'a quant à lui rien pu faire face au Brésilien Hugo Calderano (no 4), facile vainqueur 4-1.

ats/lper