La grande première de Jenny Stadelmann

Le badminton helvétique vivra un moment rare à Paris. C'est la première fois depuis les Jeux de Pékin en 2008 que deux badistes représenteront la Suisse aux JO. Outre le repêché argovien Tobias Künzi, la Zurichoise Jenjira Stadelmann sera également présente grâce à ses bons résultats. Et cela a bien failli ne pas arriver. RTSsport est allé à la rencontre de l'athlète de 24 ans.

Une année après sa troisième place aux Jeux européens de Cracovie, Jenny Stadelmann participera à ses premiers Jeux olympiques. Né en Thaïlande d'un père suisse et d'une mère thaïlandaise, elle avait décidé d'arrêter le badminton à 16 ans pour commencer l'université en médecine vétérinaire. Mais les choses ont changé lors de son premier voyage en Suisse.

JO Paris, J-12: découverte de la badiste Jenny Stadelmann / Sport dimanche / 3 min. / hier à 18:40

"Je m'étais gravement blessée au dos et je ne pouvais plus m'entraîner. J'ai dit à mes parents que je ne voulais plus faire de sport", explique Stadelmann. "Je suis venu en Suisse avec mon papa, et soudain, Hanspeter Kolb, président du club de St-Gall-Appenzell, m'a donné une chance de faire une carrière sportive. Je me suis dit 'j'ai 16 ans, pourquoi ne pas essayer de profiter de cette opportunité quand mon dos ira mieux'."

La Neuchâteloise Sabrina Jaquet, qui a pris part aux trois derniers Jeux olympiques et qui a pris sa retraite sportive après Tokyo, connaît bien la no1 helvétique. "Elle est très offensive, elle joue vraiment un badminton moderne. Si elle arrive à être fit, sans blessure, elle peut être très dangereuse." Jenny Stadelmann se réjouit de partir à Paris et poursuit l'objectif d'y emmagasiner un maximum d'expérience sans se mettre de pression de résultat dès le samedi 27 juillet à l'Arena Porte de La Chapelle.

RTSsport