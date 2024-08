La dernière danse de Marta, reine sans couronne

Entrée à la 60e minute de la finale du tournoi olympique féminin face aux Etats-Unis, la Reine Marta n'a pu éviter la défaite du Brésil (1-0), mais remporte la troisième médaille d'argent de son histoire, pour le dernier match de sa carrière internationale.

Considérée comme la plus grande joueuse de l'histoire du football féminin, Marta, 38 ans, est entrée au plus fort de la domination américaine et ses dribbles chaloupés et son sens inimitable du but n'ont pu contester le retour au sommet des États-Unis.

Et si pendant toute la première période, les Brésiliennes ont fait plus que résister aux Américaines, marquant même un but finalement refusé pour hors-jeu (15e), elles ont finalement baissé de pied, dépassées par la force collective et athlétique adverse.

Marta aura attendu une heure, à trépigner sur le banc des remplaçantes, avant de tenter de renverser le cours de l'histoire, elle qui a remporté toutes les distinctions individuelles possibles, sans jamais parvenir à rapporter au Brésil, une Coupe du monde (finale perdue en 2007 contre l'Allemagne) ou un titre olympique (deux finales perdues face aux États-Unis en 2004 et en 2008).

La Reine tire sa révérence. Sans couronne.

afp/tzing