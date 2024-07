La capitale française en pleine effervescence à J-5

Paris se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. La cérémonie d’ouverture est prévue le vendredi 26 juillet sur la Seine. A J-5, RTSsport vous propose de plonger dans une capitale française en pleine effervescence.

A quelques jours de l’ouverture des Jeux, la ferveur s’empare des Parisiens et des visiteurs du monde entier… qui découvrent les Phryges, les mascottes des Jeux de Paris. "Ils essaient de faire de leur mieux pour rendre la ville belle et propre. Ça me plaît beaucoup et franchement c’est excellent", se réjouit un visiteur.

Mais Paris est aussi une ville barricadée avec la mise en place d’un dispositif de sécurité très strict, notamment le long de la Seine. Ce qui complique quelque peu les trajets à travers la capitale. "On peut dire que c’est un peu le 'bordel'", témoigne une autre personne venue à Paris pour les Jeux. "Certains arrêts de métro sont fermés, des routes sont bloquées. On ne pouvait pas traverser."

