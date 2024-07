L'Espagne prend le meilleur sur la Grèce, malgré un bon Antetokounmpo

Après une 1re défaite, les Espagnols se sont relancés au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq en battant les Grecs (84-77) de Giannis Antetokounmpo, désormais au bord de l'élimination dans le groupe A du tournoi olympique.

Cette victoire replace l'Espagne dans la course à la qualification au sein du groupe A, le plus corsé du tournoi masculin avec le Canada et l'Australie. Si l'Espagne l'a emporté, c'est surtout grâce à sa capacité à bien défendre quand il le fallait, dans les 4 dernières minutes.

Comme lors de la première défaite grecque face au Canada, Antetokounmpo a dominé avec 27 points, 11 rebonds, 3 passes mais aussi 4 pertes de balle.

Le porte-drapeau de la délégation grecque a notamment écrasé le dunk de ce début de tournoi olympique sur le pauvre Santi Aldama pour ramener les siens à hauteur (71-71). Mais le "Greek freak" (le phénomène grec) des Milwaukee Bucks en NBA a aussi manqué le tir primé de l'égalisation à une vingtaine de secondes du terme.

Rudy Fernandez blessé

Aldama (19 points, 12 rebonds), des Memphis Grizzlies, a confirmé qu'il était le principal atout offensif de cette sélection espagnole moins talentueuse que lors de la décennie 2010, mais toujours forte tactiquement et collectivement.

Le vétéran espagnol Rudy Fernandez (39 ans) a passé un bien mauvais match: conspué par le public de l'enceinte de la banlieue lilloise, il est rentré au vestiaire dans le dernier quart-temps, soutenu par 2 médecins, après être resté longuement allongé sur le parquet dans la foulée d'un choc.

afp/tai