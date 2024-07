L'équipe de Suisse finalement 5e du concours complet

Robin Godel, auteur de 3 fautes en saut d'obstacles, ne se voilait pas la face. "Je suis très déçu. Ce n'est pas ce qu'on espérait. Grandeur de Lully (réd: son cheval) se met parfois sur le recul et se fait alors plus petit. C'est donc plus difficile en saut", a-t-il analysé.

"On a fait un bon échauffement. Mais dans une telle arène avec autant de monde, ce n'est pas la même histoire pour Grandeur. J'aurais vraiment espéré un meilleur résultat pour l'équipe", qui pointait au 3e rang avant d'entamer cette ultime journée.