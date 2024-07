L'épreuve masculine reportée à cause de la pollution de la Seine

"Les analyses effectuées dans la Seine aujourd'hui (lundi) ont révélé des niveaux de qualité de l'eau qui n'offraient pas les garanties suffisantes pour permettre la tenue de l'événement", ont déclaré Paris 2024 et la fédération internationale, dont la "priorité est la santé des athlètes".

Des événements météorologiques, comme les pluies des 26 et 27 juillet sur Paris, "peuvent altérer la qualité de l'eau et nous contraindre à reporter l'événement pour des raisons sanitaires", ont-ils ajouté. Dimanche, la préfecture avait souligné que la quantité d'eau tombée, "15 à 20 mm vendredi et 10 mm en plus samedi", représentait "l'équivalent d'à peu près 15 jours de précipitations d'un mois de juillet normal".