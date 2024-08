Imbattable, Remco Evenepoel domine un duo français

Le 7e rang de Stefan Küng lui a valu un nouveau diplôme. Mais le Thurgovien a dû lutter ces derniers jours contre des troubles gastro-intestinaux. "Deux ou trois jours ne suffisent pas pour se refaire une santé complète, a relevé Küng. Mais je suis quand même fier de moi. Après cette période difficile, j'arrive à voir le côté positif. J'ai roulé juste durant toute la course. Seulement si tu n'as plus rien dans le réservoir, tu ne peux rien faire". Le rouleur de la Groupama-FdJ reste toutefois assez optimiste. "La course d'aujourd'hui montre que si la roue tourne du bon côté, une médaille est à nouveau possible. J'espérais être au top de ma forme à Paris, mais on ne décide pas de tous les paramètres", a-t-il regretté.