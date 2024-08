Il y a 40 ans aux JO de Los Angeles, Carl Lewis devenait "l’athlète du siècle"

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

Médaille d’or sur 100m, 200m, 4x100m et en saut en longueur: avec ses quatre titres olympiques en 1984 à Los Angeles, Carl Lewis a réalisé son rêve. L’athlète américain a marqué pour toujours l’histoire de son sport en égalant la performance de son compatriote Jesse Owens aux JO de Berlin en 1936.

Tout commence le 4 août 1984 au Memorial Coliseum de Los Angeles. Ce jour-là, 92'000 personnes assistent à un morceau d’histoire avec le premier titre olympique de Carl Lewis.

Athlétisme: Carl Lewis, l'athlète du siècle / RTS Sport / 3 min. / aujourd'hui à 08:00

A 23 ans, le sprinteur américain est au top de sa forme physique et remporte le 100m en 9 secondes 99. Deux jours plus tard, autre course sprint et nouvelle médaille d’or, cette fois sur 200m avec un chrono de 19’’80.

L’athlète du siècle

Elégant et polyvalent, Carl Lewis ne se contente pas des épreuves de vitesse. Entre ses deux titres sur 100 et 200 mètres, il décroche l’or olympique aussi en saut en longueur grâce à un bond de 9 mètres 54.

Pour entrer définitivement au panthéon des JO et rejoindre Jesse Owens, Carl Lewis doit encore remporter le relais 4x 100m. Le 11 août 1984, avec ses coéquipiers Sam Graddy, Ron Brown et Calvin Smith, son objectif est atteint en 37 secondes 83, nouveau record du monde à l’époque.

Stefan Renna