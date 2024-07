Hüberli/Brunner toujours irréprochables

Tanja Hüberli et Nina Brunner continuent de faire forte impression dans le tournoi olympique de beachvolley. La Schwytzoise et la Zougoise ont écrasé les Allemandes Ludwig/Lippmann mercredi, 21-9 21-15.

Le meilleur duo suisse n'a eu besoin que de 33 minutes pour plier l'affaire au pied de la Tour Eiffel et ainsi assurer leur qualification pour les huitièmes de finale. Elles joueront leur troisième et dernier match de groupes samedi face aux Françaises Lézana Placette et Alexia Richard.



La deuxième paire helvétique, Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré, jouera pour sa part son deuxième match ce soir (21h00). Elles défieront les Canadiennes Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson, qui ont comme elles réussi leur entrée en lice.

ats/pza