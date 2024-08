Hüberli/Brunner dans le dernier carré!

Maudites il y a trois ans à Tokyo, Tanja Hüberli et Nina Brunner peuvent rêver de l’or à Paris. Le duo suisse s’est hissé dans le dernier carré grâce à une performance de choix.

La Lucernoise et la Zurichoise ont battu 21-18 21-19 les Américaines Sara Hughes et Kelly Cheng pour évacuer le douloureux souvenir de ces cinq balles de matches galvaudées il y a trois ans dans ce même tournoi olympique lors d’un huitième de finale fratricide contre Anouk Vergé-Depré et Joana Mäder.

Cette fois, les nerfs de Tanja Hüberli et Nina Brunner ont tenu. Tanja Hüberli a réussi le bloc fatal sur la balle de match. Quant à Nina Brunner, ciblée durant tout le match par les Amérciaines, elle a multiplié les exploits tant en attaque qu’en défense pour livrer sans doute l’un des plus beaux matches de sa carrière.

Victorieuses des cinq rencontres disputées depuis le début du tournoi sans perdre un set, Tanja Hüberli et Nadia Brunner seront opposées en demi-finales aux gagnantes de la rencontre entre les Espagnoles Daniela Alvarez/Tania Moreno aux Canadiennes Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson. S'ils évoluent toujours dans le même registre, elles n'ont pas de quoi s'affoler...

ats/tzing